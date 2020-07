Esperan un repunte del empleo tras la cuarentena en San Juan

La ministra de Hacienda y Finanzas de San Juan, Marisa López, analizó la situación del empleo en la provincia en medio de la pandemia por el coronavirus. En rueda de prensa, en el marco de las reuniones por el Acuerdo San Juan, la funcionaria, declaró que “hay que esperar unos meses más para ver el informe a junio” y el impacto que tuvo el freno de las actividades por la cuarentena.

Noticias Relacionadas 'Fiesteros', recibieron a botellazos a la policía en Rawson

Según el INDEC, en el primer trimestre del año, San Juan, registró un 3,3% de desempleo. En este sentido, la titular de la cartera económica provincial, indicó que “ese número solo refleja la caída abrupta que se produjo a fines de marzo con el cierre total de las actividades”.

“Las empresas, previendo esta situación y sin saber y tener certezas del tiempo de la cuarentena, despiden a sus empleados. Eso provoca una caída abrupta”, explicó.

Noticias Relacionadas Borracho y violento se convirtió en la pesadilla de su mujer embarazada

Sin embargo, Marisa López, aseguró que “estos números mejoran a partir de mayo en San Juan y estamos muy atentos a esta evaluación. Si bien es cierto que el proceso recesivo que trae la República Argentina y que tiene su impacto en todas las provincias, va a provocar un incremento del desempleo, la pobreza y la indigencia, que tendrá que llevarnos a actuar rápidamente en medidas. Algunas del orden nacional y otras provinciales como las que estamos haciendo con el Acuerdo San Juan para amortiguar los efectos de esas caídas”.

La funcionaria, analizó que pese a la caída del empleo a fines de marzo, la situación comenzó a estabilizarse a partir de mayo, con el regreso de las actividades económicas. “Esa gran cantidad de despidos se detienen cuando se establecen la doble indemnización y otras alternativas de suspensiones. Hay que esperar para el análisis del impacto de una medida específica y hay que esperar en el tiempo como se puede ir revirtiendo”, sostuvo. Y concluyó que más allá del incremento del desempleo, producto de la pandemia, el país, ya atravesaba una crisis encomia y una recesión.

Por otro lado, Marisa López, se refirió a la posibilidad de quitar impuestos en las boletas de servicios, como por ejemplo en la de energía eléctrica, tal como adelantó el gobernador Sergio Uñac durante la semana.

En este sentido, dijo que “siempre que uno propone reducir recursos, tiene que buscar la alternativa para que ingresen”. La ministra, señaló que “en un presupuesto no se puede reducir abruptamente, porque no habría manera de afrontar el gasto. Toda propuesta de reducción de un recurso, debe tener la alternativa de qué gasto reducir o de dónde obtener esos recursos”. Y agregó que “la propuesta debe contener todo el estudio de la situación socioeconómica en la que vivimos actualmente”.

Finalmente, la funcionaria, se refirió al Acuerdo San Juan, y se mostró optimista por las propuestas y medidas que podrían salir de las reuniones con los diferentes sectores de la provincia.

“Es una construcción colectiva de aportes donde, fundamentalmente, hemos pasado de una etapa de escucha activa, donde ahora recibimos las propuestas y esto es algo muy importante. Son propuestas de factible cumplimento, que las podamos cumplir y que sean concretas”, comentó López.

A propósito, recalcó que se trata de acciones “entendiendo la situación que no solo vive el sector público, sino también el privado. Acciones que concretemos entre todos con una actitud generosa, donde pensemos siempre en el interés general y no particular”.

“Yo tengo extrema expectativa en lo que logremos de este acuerdo porque todos estamos comprometidos a formular propuestas y esperamos poder avanzar y tener un acuerdo no solo positivo en las palabras sino también concretarlo en el corto plazo en acciones”, finalizó.