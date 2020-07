Buscan exceptuar a San Juan de la estimación de Enargas

Con la vuelta a la fase 1 del AMBA, Enargas (empresa que regula el servicio de gas natural) aplicó el primer Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia de Alberto Fernández. A partir de esto, se redujo el personal en calle para determinar el consumo mensual y se prorrogó el trabajo de estimación de estos valores en relación a años anteriores.

En este sentido, desde el legislativo nacional, el representante sanjuanino Walberto Allende salió al cruce en Canal 13 y confirmó que se gestiona la posibilidad de que haya 'provincias exceptuadas' para esta aplicación de Enargas. El fundamento es, principalmente el caso de San Juan, que no pertenecen a provincias que volvieron a la fase inicial.

'Lo que hicieron fue aplicar el total del decreto de fase 1 a todas las provincias. Debe haber un cambio de actitud a Energas y Ecogas, si aplican las estimaciones vamos a estar revisando valores del año pasado o el anterior y si hay alguna diferencia el ciudadano después debe ir a reclamar individualmente, esto es lo que queremos evitar', indicó el diputado nacional.

ENARGAS resolvió que que las prestadoras deberán tomar como referencia para la estimación el menor consumo del mismo mes de 2017, 2018 y 2019. Esta medida tiene vigencia para los usuarios residenciales. Y aquellos no residenciales que se hayan visto imposibilitados de utilizar los mecanismos implementados por el confinamiento. De esta manera, para los usuarios que pagaron consumos estimados que resultaron superiores a los reales, las diferencias a favor del usuario deberá ser reintegrada en la primera factura que se haga a partir de una lectura real. En cuanto a quienes pagaron de menos, la diferencia deberá pagarse en tres cuotas en las facturas emitidas con consumos a partir del 1 de septiembre. De esta forma, comenzarán a pagar esta deuda recién en octubre.

'Insisto en que necesitamos un cambio de actitud, yo personalmente he ido a Ecogas a las 10 de la mañana y no había absolutamente nadie en el salón comercial. No había a quien reclamar nada, algo que no puede suceder', sentenció Allende.