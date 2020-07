'Creemos que este ATP es muy necesario, la industria está afectada'

El pasado viernes, el Gobierno Nacional anunció una ampliación del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) que en su cuarta edición incorporará financiamiento para las empresas que registren una mejora interanual en la facturación. Por este motivo, Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial de San Juan, dialogó con Canal 13 acerca de esta medida impulsada por las autoridades nacionales: "nosotros consideramos muy importantes estas medidas que alivien la realidad que están viviendo nuestras industrias".

Cabe destacar que el Estado continuará pagando parte de los salarios de los trabajadores del sector privado de las empresas cuya facturación haya caído en junio 2020 frente al mismo mes de 2019. El beneficio se pagará sin importar si se encuentran en zonas de aislamiento o distanciamiento social, según la evolución de los indicadores sanitarios que indican focos de contagio en varias provincias y/o ciudades del país.

"Antes del Covid veníamos con una problemática del 50% ociosa y se sumó lamentablemente esta enfermedad que es una pandemia que afectó al mundo, al país y a San Juan. Si bien nuestras industrias están abiertas, el consumo esta retraído, las dificultades son grandes porque los grandes centros de población están muy afectados por el coronavirus", expresó Goransky.

Luego manifestó que debido a lo que sucede en el AMBA, todos se ven afectados de forma muy directa. "Cuando nuestros créditos van para gastos corrientes, para sueldos y no para inversión, son muchas las dificultades que estamos teniendo. Nosotros estamos evaluando todas estas medidas", reflexionó el presidente de la Unión Industrial de San Juan.

"Nos parece muy importante que el Gobierno reflexione y se dé cuenta que manteniendo los aparatos productivos, las industrias, las empresas, los comercios es la forma de poder seguir adelante, ya que la realidad del Covid nos sigue afectando. Ya sea la cuarentena o distanciamiento social, para nosotros en el caso de nuestra provincia en lo económico es parecido, porque a pesar de que las industrias estamos trabajando, sino hay consumo y esta retraído el panorama es complicado", agregó.

Goransky manifestó que las industrias que estuvieron trabajando también se vieron afectadas, ya que lamentablemente por las coyunturas que hay, los consumos han bajado muchísimo. Por lo tanto las cadenas de pago están muy afectadas. "Creemos que estos ATP son muy necesarios, más que una ayuda a la empresa y a los trabajadores para poder seguir manteniendo las fuentes de trabajo abiertas", indicó.

"Consideramos importante que se tenga en cuenta la inflación en el país, ya que de un año al otro tuvimos una inflación de más del 50%. Entonces debería tomarse una flexibilidad mayor al 5% que se había dado, pero sería bueno que se tenga en cuenta un 15 o 20% de diferencia de facturación, ya que es una problemática que teníamos previo al Covid", señaló.

En ese sentido, Goransky declaró en diálogo con Canal 13, que desde el sector siguen reclamando y proponiendo soluciones. "Hoy el tema de las asimetrías regionales y del país federal es muy importante. Que todos tengamos las mismas oportunidades, que tengamos las mismas posibilidades es importante", dijo.

Por último, el presidente de la Unión Industrial de San Juan explicó que es necesario llegar a un consenso entre todos los sectores involucrados para planear un plan económico sustentable en el tiempo. "Es necesario que haya una reforma impositiva que vendamos productos y no impuestos, al igual que una modernización laboral que genere más empleo. De nada sirve poner restricciones que desanimen el empleo, en esto hay que tener claro que los derechos que adquirieron los trabajadores desde antes no se paran ni se suspenden. Solo se busca generar nuevos empleos a partir de ahora y que no signifique a un conflicto que afecte a la fuente de trabajo", concluyó.