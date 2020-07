Situación crítica para los salones de eventos infantiles

Fue un año complicado y crítico para muchos sectores de la economía. La cuarentena no solo atravesó la salud, sino que también dejó en jaque a muchos negocios. Un área bastante complicada es la de los salones de cumpleaños para chicos. En este sentido, Liliana Sánchez, titular de la Asociación de Eventos Infantiles, habló con Canal 13 y plateó la mala situación del sector.

'Hemos realizado el planteo al secretario de Industria y Comercio (Alejandro Mestre). Hasta el momento ya han cerrado 10 salones y cuatro anunciaron esta semana que podrían cerrar si no arranca la actividad. Estamos en una burbuja, no recibimos subsidios porque no somos monotributistas ni específicamente comerciantes', señaló Sánchez.

La propietaria también destacó que 'los que pudieron reubicaron los empleados en otro lugar, pero la mayoría vive de esto y los tiene sin trabajar'. Uno de los pesos importantes con los que debe cargar el sector es el tema alquiler: 'Es un gran problema, porque como la mayoría de la actividad ya arrancó los propietarios no nos esperan, especulan y algunos adeudamos más de 4 meses de alquiler', dijo Sánchez. En promedio, un salón para 100 personas alcanza un costo de $50.000. 'No solo eso, sino que hay que mantener los servicios y están empezando a llegar las boletas del consumo del verano', destacó.

Noticias Relacionadas Una norteameritrucha en Capital: quiso comprar con dólares falsos

Noticias Relacionadas Se fugaba de la policía, volcó y dejó caer 730 ladrillos de marihuana

A simple vista, parecería que el problema de la actividad se resolvería con activar. Sin embargo, el problema es más complejo ya que es un área que trabaja con anticipos. 'Nosotros necesitamos activar para recién a comenzar a recibir reservas. En este rubro se trabaja con anticipos de hasta 3 meses. Estamos a la espera de saber que va a pasar para avisarle a los que reservaron sobre una reprogramación o dejarlos para el año que viene. Eso en el mejor de los casos, en otros algunos propietarios han recibido agresiones y amenazas por el anticipo', detalló.

Sánchez comentó que la Asociación presentó el protocolo de funcionamiento al Comité Covid, algo sobre lo que aún no tienen respuesta. 'El protocolo avanza sobre la posibilidad de usar los salones como espacio de reuniones familiares o sociales, esto ayudaría un poco. Hemos planteado el hecho de poner una persona específicamente abocada al tema limpieza y control de temperatura, además de ocupar solamente el 50% del salón', dijo.

Sobre esto, la titular destacó que el protocolo fue entregado hace dos semanas atrás y esta semana entrante podría haber novedades. 'Fuimos el viernes pasado y nos informaron que harían algunas correciones, pero parece que esta semana tendríamos una respuesta concreta', apuntó.

En tanto, los propietarios realizaron una convocatoria a todos los integrantes de la asociación para comenzar a capacitarse sobre las medidas sanitarias a tener en cuenta. 'La idea es que cuando este listo, podamos volver rápidamente y en condiciones a la actividad', explicó Sánchez. La capacitación se realizará este miércoles 8 de Julio, en el salón Fun Zone (Abrahán Tapia y circunvalación) a las 15 hs.