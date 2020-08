Mirá cuánto costaría viajar en colectivo sin congelamiento

El empresario de transporte de colectivos, Ricardo Salvá, dijo que el pasaje de colectivos en San Juan debería costar unos 55 pesos. La tarifa actual es de 22.90 pesos y se encuentra congelada desde principios del 2020.

En el marco de la presentación de las ofertas para el inédito sistema de transporte público 'Red Tulum', el empresario, se refirió a las tarifas. ‘Hay un fondo compensador. Se redujo la tarifa en el mes de enero en la provincia de San Juan y se congeló el precio en el resto de las provincias del país. A partir de ahí la Nación creo un fondo para ese efecto’, explicó. Cabe señalar además el aporte de Nación, San Juan, también realiza su aporte en forma mensual para complementar los subsidios. De esta manera, se permite recomponer los cuadros tarifarios y que el pasajero abone el valor de la tarifa a diciembre del 2019.

Para la nueva licitación, las empresas, presentaron en la licitación de la Red Tulúm un estudio de costos que incluyen nuevas tarifas. ‘En el futuro no sabemos qué va a pasar. Ahora, en esta licitación, se está presentando un estudio de costo que no es vinculante. El Estado lo puede tener en cuenta o no. Pero después se ira conversando todo eso. Ahora las empresas están abocadas al nuevo esquema del transporte público’, comentó Salvá.

En este sentido, diez empresas son las que presentaron sus ofertas para la licitación del inédito sistema de transporte público 'Red Tulum'. El proyecto se enmarca en el Plan de Movilidad Sostenible. La eficiencia del modelo parte de una propuesta integral y amplía la conectividad entre distintos puntos del área metropolitana y de toda la provincia. El mismo se basó en estudios de configuración urbana datos y diálogos interdisciplinares, interministeriales y de los sectores público y privado.

El nuevo sistema busca alcanzar un nivel de calidad elevado, permitiendo potenciar las oportunidades para el desarrollo socioeconómico de la provincia. La licitación cuenta con 117 recorridos, divididos en 14 grupos conformados por departamentos, proximidad, líneas y áreas de servicio. Los servicios a brindar son: urbano, interurbano y larga distancia provincial.

Las empresas que presentaron su oferta son:

1. Empresa Mayo SRL

2. Vallecito SRL

3. Valle del Sol

4. Transporte Alto de Sierra SRL

5. Nuevo Sur SRL

6. El Triunfo SA

7. Transporte Libertador SRL

8. UTE empresa de Transporte de Pasajeros La Marina SA – La Positiva SA

9. Empresa de Transporte Albardón

10. Sotur SRL