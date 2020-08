En pandemia, ¿conviene vender por internet?

'Hoy es el momento de invertir en internet, es la gran oportunidad', dijo contundente el secretario de Industria, Comercio y Servicios de San Juan, Alejandro Mestre, a Canal 13. Es que, la Pandemia trajo una importante oportunidad para el sector comercial local: dar un paso seguro hacia la digitalización.

Noticias Relacionadas La macabra historia de prostitución que salpicó a la elite política de Caucete

'Hay distintas condiciones que se han dado para que evolucionemos hacia lo digital. Por ahí, el sanjuanino no estaba muy habituado a esto, pero la pandemia hizo que la gente saliera solo para algunas cosas y el comercio de repente se encontró con un faltante importante que eran las compras compulsivas, es decir compras que hacía la gente cuando salía a pasear', indicó.

Para Mestre, el comerciante no tiene más remedio que tapar este agujero con lo que pueda generar a nivel digital. Pero, no es solo necesidad sino también la oportunidad. 'Hay demoras en los pedidos nacionales, hay dificultades para importar artículos desde el exterior, hay un comprador que ha empezado a pedir desde su casa para cuidar su salud, todo esto hace que hoy sea la gran oportunidad de usar lo digital y no salir perdiendo', añadió.

Noticias Relacionadas Barbie Franco sorprendió saliendo en tanga a la calle

En este sentido, desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico se vienen gestionando diversos espacios para comercializar. Uno de ellos es el que fue presentado este miércoles por la mañana en Casa de Gobierno. 'Dishi San Juan', es una App que apunta precisamente a ser una ventanilla comercial.

Noticias Relacionadas Sin trabajo y sin casa, quedaron a la intemperie en La Bebida

'Es una iniciativa privada que busca generar lazos comerciales con negocios de cercanía y que estará disponible para utilizar en celulares. Es parte de la postura que tiene Gobierno de recibir y desarrollar plataformas de venta para que el comercio sanjuanino evolucione en esta faceta', detalló Mestre.

Otra plataforma que ya está trabajando fuerte en su implementación es la tienda sanjuanina de Mercado Libre, algo que fue anunciado hace algunos meses atrás y que ya se encuentra en etapa de programación. 'Hemos hecho la convocatoria y tenemos que analizar los comercios que se están postulando, para ver cuáles son los que tienen posibilidades en esta página', apuntó el funcionario.

'Hay que incentivar a que el comercio pueda innovar y digitalizarse. A partir de ahí hay infinitas herramientas que se pueden usar para explotar esa posibilidad. Es una oportunidad única que nos da este contexto', concluyó.