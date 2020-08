Pese a la caída en ventas, 'no hubo despidos en estaciones de servicio', así lo aseguró Víctor Menéndez, secretario general del Sindicato Unión Obrera de Estaciones de Servicio (SUOES) en Canal 13. El gremialista pasó por el programa Banda Ancha donde repasó como se vio impactado el sector desde que comenzó la pandemia en el país.

"La verdad que esta pandemia nos sorprendió, nos frenó muchos proyectos que teníamos pensados. Tuvimos que manejarnos por teléfonos, mientras que los chicos más jóvenes se encargaron de ir estación por estación verificando que se cumplan las condiciones de trabajo adecuadas", expresó Menéndez.

Respecto a la situación de los trabajadores, el Secretario General manifestó que en el sector no hubo despidos, a pesar de la caída en ventas en estaciones de servicio durante la pandemia. "No hubo despidos porque hicimos un convenio de cobrar el salario bruto de los trabajadores desde marzo al 70%, más que nada para aquellas personas que no estaban concurriendo a trabajar. Con eso logramos evitar los despidos", destacó el gremialista.

A continuación, Menéndez manifestó que las ventas fueron repuntando, gracias a la reactivación de actividades que hubo en San Juan, San Luis y Mendoza. "El otro día hable con la presidenta de la Cámara de Expendedores de Estaciones de Servicio, Analía Salguero y me dijo que la actividad se recuperó antes de lo previsto", relató.

"Sabemos que algunas actividades que todavía faltan que se reactiven, porque hay zonas como el AMBA que están paradas. Los camioneros deben estar un poco parados por los testeos, pero entendemos la situación y los cuidados que se están llevando a cabo", agregó.

En ese sentido, Menéndez dijo que el abastecimiento unas pocas estaciones de servicio tuvo algunos inconvenientes. Pero a medida que fueron pasando los días, se fue normalizando y se fue recomponiendo la actividad.

Piden aumentar entre 10 y 15% el precio de los combustibles



Además el secretario general de la SUOES se refirió al rumor del posible aumento de combustibles que viene circulando en los últimos días. "Yo creo que si van a aumentar, es verdad que está retrasado un 10% y seguramente se haga de forma escalonada. Lo están estudiando el presidente y el jefe de gabinete", dijo.

Respecto a esto, Menéndez señaló que necesitan discutir las paritarias de los trabajadores de las estaciones de servicio. "Entendemos que estamos en un momento de crisis por esta pandemia. Nosotros venimos peleando la inflación con un bono de 4 mil pesos que tenemos, aunque en estos meses la inflación se desaceleró durante la pandemia. Nosotros no vamos a prendernos en lo que propone el sector empresario aunque si tenemos discutir", concluyó.