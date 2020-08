Los pro y los contra del primer día de ventas por delivery del comercio sanjuanino

Tras el anuncio que realizó el gobernador Sergio Uñac, mediante el que se informó que la actividad comercial podría retomarse solamente por delivery, Canal 13 realizó un relevamiento el primer día de puesta en marcha la medida.

Así fue que comerciantes de distintos rubros plantearon su panorama.

En un primer momento Silvina Letizia, la propietaria de un local de indumentaria destacó que en su caso, ya "se esperaba que San Juan retrocediera en la cuarentena", por lo que nunca quitó el delivery de su local. La comerciante manifestó que por el momento esta modalidad les ha funcionado de manera satisfactoria, ya que varios clientes la han contactado para adquirir algunas prendas.

Sin embargo también remarcó que hay muchas personas, sobre todo la gente mayor, que no están acostumbrados a comprar de una manera que no sea presencial. Debido a esto, la mayoría de los comerciantes pierden una gran cantidad de ventas al no poder abrir las puertas de sus comercios.

Pasando a otro rubro, el propietario de una panadería manifestó que esta situación los ha complicado bastante, ya que tienen un establecimiento de grandes dimensiones destinado a recibir a muchos clientes, que no pueden aprovechar por esta situación. "Seguimos muy complicados, en nuestro caso particular no tenemos un negocio preparado para delivery", manifestó.

Finalmente Marcos Montiel, trabajador de una conocida casa de calzado de la provincia, contó que ellos desde un principio han tenido disponible la modalidad de delivery, por lo que hay varias personas que adquirían sus productos por este medio. No obstante aclaró que una gran complicación que se les ha presentado es que los compradores no pueden ir a probarse el calzado en sus locales, ya que sólo pueden verlos por imágenes.

De esta manera se puede decir que el punto a favor es que muchos de los comercios sanjuaninos ya contaban con la modalidad de delivey en sus establecimientos, por lo que para parte de su clientela no ha representado un gran cambio.

Por otro lado lo negativo es que en la provincia de San Juan hay muchas personas que no se han acostumbrado a esta modalidad y directamente nos les gusta comprar de manera digital, ya que prefieren poder ver en persona el producto que están por adquirir.