Cómo impacta en San Juan el acuerdo argentino con los bonistas

Tras el acuerdo argentino con los bonistas, el economista Fabián Saffe, afirmó en Canal 13 que, es el momento para que el Gobierno Nacional apoye seriamente el federalismo. 'Esto impacta en toda provincia como San Juan, donde el aparato productivo no es significativo a nivel nacional. Al recuperar esta herramienta se supone que habrá distribución equitativa', destacó.

En este sentido, Saffe detalló que debería haber mayores oportunidades para todas las provincias en cuanto al financiamiento nacional de obras para generar trabajo. 'Otra buena noticia es que al arreglar con los bonistas se genera una buena imagen internacional, hay mayores posibilidad de que los empresarios vengan a invertir acá. Hay empresas que pueden acceder a crédito externo', agregó.

Por otro lado, el economista explicó que si no se llegaba a un acuerdo Argentina sería un Estado que no podría hacer crecer la economía. 'Lo que se ha pedido es dejarnos crecer para poder pagar. Los más conservadores hablan de que la economía es una ciencia exacta como si no existiera un contacto que te haga cambiar los planes', se explayó Saffe.

Finalmente, expresó que estamos recién resolviendo el problema del endeudamiento. 'En contexto de pandemia por ejemplo no sabemos cuándo van a crecer las exportaciones porque la economía de los países está decreciendo. No hay un plan porque en crisis y pandemia hay incertidumbre. De ninguna manera Argentina puede pagarle al FMI, el estado natural es negocias pero esto con el FMI es incierto', concluyó.