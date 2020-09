Artesanos de la Capital piden 'reactivar'

Este viernes por la mañana, artesanos de Capital se congregaron en microcentro para pedir por la reactivación del sector. Señalan que desde que comenzó la cuarentena no pudieron trabajar y que la modalidad online no los beneficia.

Según comentó Marcos Salas, referente del sector, a Canal 13 el área se encuentra desde marzo sin trabajar. 'No nos brindan ninguna solución, en fase 5 no pudimos trabajar y en fase 3 no tenemos ningún tipo de respuesta', señaló.

Por otro lado, Salas adujo que los artesanos mantuvieron variadas reuniones con el área Cultura de la Municipalidad de la Ciudad, pero que no hubo avances. 'Se han hecho largas reuniones en las cuales no hubo arreglo. La capacidad de trabajar no se negocia, llevamos 6 meses y es insostenible', dijo.

Por último, destacó que la modalidad online no es positiva para los trabajadores y que sin ventas es imposible pagar la conexión a internet. 'Nosotros presentamos protocolos y estamos para cumplirlos, hay inspectores que pueden garantizar eso', apuntó.

El sector está conformado por trabajadores que se desempeñan en la zona de La Peatonal, alrededor de 20, y artesanos de la Feria de la Pulgas, que son 10. 'Los encargados de salud recomiendan actividades al aire libre, nosotros nos desempeñamos en ese ambiente', concluyó.