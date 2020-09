Empleados de Comercio acordaron un nuevo aumento en el salario básico

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) anunció durante el día jueves que, en el marco de la paritaria 2020, acordó con las cámaras empresarias un incremento de su salario básico de convenio que pasará a $52.523 (un vendedor B), con presentismo incluido.

Se trata de una suba del 41,6%, "lo que implica una significativa recomposición remunerativa de los ingresos que empezaron a percibirse este año", dijo el gremio en un comunicado y precisó que este aumento se hará efectivo a partir de septiembre. Las partes se comprometieron a reunirse nuevamente en abril de 2021 con la intención de reanudar las negociaciones en función de la evolución de la inflación, y de acuerdo con las variaciones económicas que pudieran afectar las distintas escalas salariales.

El acuerdo contempla la incorporación a los salarios básicos de la suma de $4.000 (otorgada mediante el Decreto Nacional 14/2020), y de $2.000 (mediante el acuerdo de Comercio del 27 de febrero del 2020). Además, se otorgará un pago extraordinario de 5.000 pesos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, y de enero, febrero y marzo del 2021. El Adicional Extraordinario pactado tributará los adicionales de presentismo.

El titular de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba (Agec), Pablo Chacón, explicó a Cadena 3 que dos sumas anteriores que eran no remunerativas pasaron a ser remunerativas. "Y a esto se agrega el adicional de 5.000 pesos no remunerativos", detalló. De esta manera, un vendedor de categoría B (los más numerosos en el sector) pasarán de un salario bruto de $46.600 a $52.523. "Me llama la atención que CAME desconozca el acuerdo porque es a nivel nacional y están representadas todas las cámaras", concluyó Chacón.