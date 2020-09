¿Querías viajar? Así se viene el turismo 2021

Esta semana el turismo nacional tuvo un fuerte impacto. En primer lugar, por la aprobación en Diputados de la Ley que permitirá realizar un importante aporte financiero al sector. Por otro, porque agencias de viajes nacionales activaron con el denominado 'turismo futuro'. En San Juan, Gobierno ve positivamente el avance de esta modalidad, sin embargo desde el sector privado se muestran cautos.

'El turismo futuro es una modalidad en la que podes comprar hoy un paquete que puede venir con un descuento de hasta el 50% y lo usas el año que viene. Un incentivo importante es que, a diferencia del paquete común, a este lo podes cambiar de fecha sin pagar penalidades', explicó Gustavo Chávez, de la Asociación de Agencias de Viajes de San Juan, a Canal 13.

Bajo esta perspectiva, numerosas agencias de viajes 'de peso' comenzaron a ofrecer paquetes que incluyen, entre otros destinos, San Juan. 'La preventa es una buena herramienta que permite ver al turismo como actividad posible, San Juan debe estar dentro de esta oferta 2021-2022', indicó la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, en conferencia de prensa.

Sin embargo, desde el sector privado se mostraron cautos con la preventa. 'Las agencias están vendiendo pero aún no confirman que Aeroparque o Ezeiza esté abierto. No sabemos si va a estar abierto en octubre', dijo Chávez. Sobre esta especulación, además, opera un segundo problema.

'No se sabe el protocolo que se va a manejar en los hoteles y en las empresas de transporte. Nosotros trabajamos por prorrateos (estimación de gastos) y en este momento es imposible de hacer, porque no sabemos si los colectivos van a viajar con la mitad de los pasajeros o con un tercio. Con los prestadores compramos plazas con cuatro meses de anticipación y aún no hemos tenido diálogo porque no sabemos cuándo vuelva el turismo', afirmó.

Por esto, desde el sector privado señalan que 'es apresurado pensar en un viaje en el 2021' pero afirmaron que el turismo futuro 'brinda otras posibilidades que serán aprovechables en la medida de que la pandemia se supere'.

En cuanto al turismo internacional, Chávez destacó que será un problema importante de resolver. 'Ya no solo depende de Aeroparque o Ezeiza, sino de que esté abierto el aeropuerto receptivo y que su país tenga las fronteras abiertas', explicó.

Pese a este contexto, confirmaron que hay variadas consultas sobre la temporada que viene. 'Hay muchas consultas pero con incertidumbre, no son concretas. La gente se pregunta cómo va a ser, cómo van a ser los protocolos, cómo se va a viajar, y es algo que aún no sabemos', concluyó.

En tanto, para cerrar, Roberto Juárez, director de Turismo de San Juan, adelantó que el turismo futuro es una modalidad cuya etapa de preventa tiene probabilidades de extenderse hasta el 2022. 'Se busca ampliar la demanda, es una iniciativa de los prestadores para cuando esté superada la pandemia poder reactivar el sector', dijo.