‘Efecto Parripollo’: el gobierno respaldó al sector gastronómico

El pasado lunes, el sector gastronómico mostró su malestar y preocupación por el crecimiento en pandemia de locales de comida informal. Después de mantener una reunión con representantes de las distintas cámaras que reúne a estos comerciantes, desde el Ministerio de Turismo aseguraron que respaldan a los comerciantes formales y que también se encuentran preocupados por el cumplimiento de los protocolos Covid 19 en estos puestos de comida informales.

El secretario de Turismo, Roberto Juárez manifestó a Canal 13 que entienden que la pandemia hiciera que muchas personas que se quedaron sin trabajo buscaran una salida económica para solventarse, pero que sin embargo no cumplen con las habilitaciones, ‘las cuales llevan tranquilidad a la población’. Además, el funcionario resaltó la competencia desleal que la existencia de estos locales genera, algo que había sido destacado también por Luis Tallara, representante de la Asociación de Gastronómicos de San Juan.

Los gastronómicos, en general están en desacuerdo con los locales que se dedican a la venta de pollos asados en la calle, en un carro o puesto. Entre los argumentos que barajan son que no cuentan con las habilitaciones correspondientes, no se sabe la procedencia de los productos, aseguran que no cumplen con los protocolos necesarios y principalmente la actividad genera una competencia desleal.

Juárez aseguró que, en la reunión mantenida entre la cartera de turismo y el sector gastronómico, donde también hubo presencia de bromatología y la Secretaría de Seguridad, renovaron el compromiso para con estos trabajadores y para otros sectores como el turístico, los hoteleros y bolicheros. La idea es, según remarcó el funcionario, garantizarle al sector privado que no se den estas situaciones irregulares.

En este sentido, el Secretario de Turismo indicó que se están tomado medidas para regular y controlar estos locales. Personal del Ministerio de Salud Pública, y específicamente de Bromatología se encuentran realizando recorridas por estos comercios y sacando multas y decomisando mercadería.

Después de estar atentos a las inquietudes presentadas por el sector gastronómico, Juárez contó que a estos comerciantes les solicitaron seguir cumpliendo con los protocolos Covid 19. ‘El cumplimiento de estas medidas llevará a que la actividad económica no se cierre y puedan seguir trabajando’, expresó el funcionario.

Otro de los puntos clave de la reunión, pasó por el temor de parte del sector gastronómico sobre la restricción horario nocturna. El secretario de turismo aseguró que por el momento San Juan no se adherirá al decreto presidencial. Es importante recordar, que el gobernador Uñac en conferencia de prensa, el pasado lunes confirmó que la actividad económica nocturna no sufrirá recortes en su horario.