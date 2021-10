Turistas extranjeros podrán abrir cajas de ahorro en Argentina: cómo funcionarán

Los turistas extranjeros que visiten Argentina podrán abrir una caja de ahorro bimonetaria y acceder a los servicios financieros y medios electrónicos de pago, a partir del 1 de noviembre. La información fue confirmada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como requisito solicitado será que tengan una cuenta bancaria en su país de origen.

Los turistas podrán abrir la cuenta en la modalidad virtual o cuando lleguen a Argentina y la identificación de los titulares se efectuará mediante el pasaporte o documento de viaje, (no es necesaria la gestión del CUIT o CDI). La cuenta deberá estar a nombre de una persona residente en el exterior, con la excepción de los países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Estas cuentas podrán utilizarse para compras en comercios en pesos en el país, tanto mediante tarjeta de débito como a través de aplicaciones de banca digital, y para realizar retiros de efectivo de moneda nacional. También tendrán habilitada la posibilidad de realizar operaciones financieras para el cambio de moneda. Cabe resaltar que en las cuentas en pesos no se admitirán depósitos, transferencias de terceros ni su utilización para realizar inversiones.

Las acreditaciones de moneda extranjera en esta “Caja de ahorro para turistas”, deberán realizarse mediante transferencias efectuadas desde cuentas de su titular en el país de origen o mediante depósitos de dólares en efectivo, hasta el importe total de u$s5.000.

La medida del Banco Central apunta a varios frentes. El primero tiene que ver con el turismo receptivo. Al permitirse a turistas cambiar sus dólares a valores MEP, cerca de $180, y no oficiales como el que se liquida a través de compras con tarjeta de crédito, alrededor de $100, la Argentina será un destino atractivo para los europeos y estadounidenses, por ejemplo. Por año, ingresan por turismo entre cinco y seis mil millones de dólares, según datos del INDEC previos a la pandemia.

fuente ámbito