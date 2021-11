La exportación minera subió un 20,7% en los primeros 9 meses del 2021

El registro interanual de las exportaciones mineras arrojó en septiembre un aumento del 3,4% en relación al mismo mes del año pasado, con un monto acumulado de US$ 2.191,8 millones en los primeros 9 meses del 2021, lo que representa un 20,7%. La principal causa del alza es la creciente en un 15,9% en los volúmenes de producción embarcados.

Según la Secretaría de Minería de la Nación, informó el hubo un descenso en las exportaciones de oro en un 3,9% interanual (u$s128,7 millones) y en las exportaciones de plata en un 2,6% (por un valor de u$s72,1 millones) respecto del mismo mes del 2020. Desde minería aseguraron que estos, "menores volúmenes exportados”, se deben a “que los precios internacionales, en promedio para ambos commodities, se mantuvieron relativamente estables".

Las exportaciones de litio, por u$s17,2 millones y el del carbonato del litio grado batería tubo una suba importante del 227% en relación a las divisas de septiembre del 2020. "Esto tuvo lugar en un contexto de gran demanda del mineral para reposición de existencias, como respuesta al fuerte optimismo en el mercado de baterías de fosfato de hierro y litio (LFP)", indicó en el análisis de la Secretaría.

Entre los mayores exportadores se encuentra Santa Cruz, con envíos por US$ 1.139 millones en enero-septiembre, encabeza el ranking de exportaciones mineras, que representaron el 76% sobre el total de ventas de la provincia al exterior. En segundo lugar se ubica San Juan, con embarques, en lo que va de 2021, por US$ 515 millones (el 71% de su exportación total). Completan la nómina Jujuy, que exportó minerales por US$ 255 millones entre enero y septiembre, con una participación de 69% en sus envíos totales; y Catamarca con US$ 88 millones y 85% de envíos, concluyó el informe de Minería.

Los minerales no metalíferos también tuvieron subas importantes, En el caso de las diatomitas, de uso en fertilizantes e insecticidas, se observó un incremento interanual del 146% en las divisas generadas (u$s1 millón en el mes). También la bentonita, aún en cantidades reducidas, experimentó una suba (del 35%), mientras los envíos de cal se triplicaron frente a doce meses atrás (hasta u$s3,3 millones).