Dólar y elecciones: cómo afecta la nueva medida del BCRA en San Juan

En medio de la tensión cambiaria del dólar, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció que las entidades bancarias deberán mantener su tenencia en dólares hasta fin de octubre. Pero, ¿Qué implica esta decisión y cómo afectará a la compra y venta de la moneda extranjera? Consultado por Diario 13, el licenciado en Administración de Empresas y docente universitario, Nicolás Rivero, explicó que "se busca que las elecciones no afecten la especulación de la gente".

En concreto, el BCRA dispuso que las entidades financieras no podrán incrementar su posición global en moneda extranjera. "Todos los bancos tienen un límite de posición global que abarca a la totalidad de los activos, pasivos, deuda, crédito, es decir todos los movimientos vinculados al banco. También incluye los intercambios en dólares, es decir con cuántos se va a manejar el banco para emitir, vender, comprar, etc.", resaltó Rivero.

Noticias Relacionadas Tensión cambiaria: el Banco Central fija nuevos límites para contener al dólar

Con la nueva normativa del BCRA, "ese límite que tienen las entidades financieras se va a bajar durante este mes". De esta manera, la resolución "disminuye la emisión de dólares, limita su venta y por lo tanto fija el tipo de cambio", detalló el licenciado. "Esto lo va a taponar para que la moneda no supere los $200 y así no haya corridas bancarias". Aunque, "este límite es un castigo para los bancos que estuvieron vendiendo dólar futuro, ya que aprovecharon la tasa por encima de la devaluación del oficial", explicó.

En esta línea, Rivero resaltó el peso de las próximas elecciones el 14 de noviembre sobre el precio de la moneda extranjera. "Se busca que las elecciones no afecten a la especulación de la gente, que no estén comprando dólares todo el tiempo porque va a subir. Tampoco que estén sacando ese dinero del banco para evitar riesgo; en fin, que las personas no especulen con el tipo de cambio, y evitar que compran todo antes de los comicios para venderlos después", apuntó.

En resumidas cuenta, el BCRA busca "evitar que se use al dólar como un producto de cambio solamente, en el cual lo compro ahora y lo vendo después de las elecciones". "Entonces bajando el límite de la posición global de las entidades financieras se desalienta los movimientos con la moneda extranjera", cerró Rivero.

En tanto, este viernes el dólar blue anotó su cuarta alza semanal consecutiva y terminó a un paso de los $200, tras tocar el jueves los inéditos $200. El dólar paralelo avanzó $1,50 en la semana y terminó en los $199, por lo que la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, se mantiene al 99,1%.