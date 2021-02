La Cámara Vitivinícola en desacuerdo con el precio fijado de la uva

Esta semana, viñateros, bodegueros y con la intervención del gobierno local, llegaron a un acuerdo de 20 pesos por kilo de uva. Sin embargo, el presidente de la Cámara Vitivinícola, Ángel Leotta, explicó que la mayoría de las bodegas no pueden pagar ese precio e imponerlo al mercado es desacertado. "Tenemos que aceptar las reglas del mercado, si vale tal cantidad el litro de mosto, yo puedo decir cuánto va a valer el kilo de uva. Pero si no me lo dicen, sería algo muy aventurado que no corresponde", manifestó Leotta.

En este sentido el presidente agregó que "venir a imponer un precio en el mercado, que ninguna bodega hasta el momento lo tiene en carpeta para comprar, creo que no es lo correcto. No sabemos el precio porque el mostero no nos dice a cuánto va a comprar el mosto. Hablamos del valor de la uva pero no del mosto". Durante la reunión, aseguraron que el vino ha subido más de un 300% el año pasado. Por este motivo se cerró a 20 pesos el kilo de uva.

Además, Leotta puntualizó que "cuando se haga la liquidación en mayo, si el precio del mercado da para pagar 20 se hará, si es menos o más también. Al que no le vaya a satisfacer, se le hace un porcentaje y se queda con el volumen de vino y mosto; ahí van a especular con ese volumen que puede tener aumento".