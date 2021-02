Viñateros ya tienen el precio de la uva pero no hay acuerdo con quienes deben pagarlo

El presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos, afirmó en Canal 13 que hay consenso en cuanto a los precios que los viñateros pretenden para la uva pero que los que tienen que pagarlo no quieren y los formadores de precios que son 4 o 5 no aparecen. 'Ellos tienen otra estrategia, histórica. Se necesita que se sienten los grandes formadores de precios. Cuando los mercados están concentrados, las bodegas más chicas terminan dependiendo de las grandes', destacó.

En este sentido, consideró que el gobierno provincial y nacional debe intervenir. 'La mitad de la uva se hace mosto, donde también hay 3 o 4 que manejen el mercado en un 50%, entonces hay que convocar a los formadores de precios. El precio sería el que rige en el mercado, es decir el que rigen ellos', detalló y agregó que el ministro de Desarrollo Productivo, Martín Kulfas, anunciará en San Juan créditos para productores para que no dependan de una bodega en la cosecha y acarreo.

Ramos explicó que el gobierno de Uñac se maneja de esa forma: con créditos, que en su momento fueron a tasa 0 y ahora se habla que serán de un 5% anual. 'A las bodegas chicas también se les dio créditos con 10% de tasa de interés que permitió que muchos pudiesen elaborar, este año se puede repetir. Nosotros podemos decir cuál es la idea de precio porque hay poca uva, para las uvas comunes estimamos $20 el kilo, para las blancas de $25 a $35 y para las finas $45', expresó el viñatero.

Por otro lado, criticó a los grandes bodegueros que piden que les lleven la uva y 'pagan lo que quieren y cuando quieren'. 'Si no les llega se ponen nerviosos porque por más que sean grandes necesitan la uva. El productor que vendió a $7 el año pasado está cobrando la última cuota ahora sin actualización, ese es otro tema, se pide una actualización en dólares. La Asociación opina que son los gobiernos los que tienen que mediar porque los formadores de precio no estuvieron en una reunión', sostuvo.

Ramos manifestó que la cosecha fue baja y en Mendoza será peor porque hubo una helada. 'Falta uva, entonces si no conseguimos ahora un precio que cubra costos de producción y rentabilidad no lo conseguimos más', se explayó y remarcó que hay buena predisposición del gobierno provincial pero tienen que ver cómo coordinar con Mendoza y Nación el porcentaje de mosto. 'Creemos que este año no será necesario porque no hay excedente de uva, para que salgan a competir los mosteros', finalizó.