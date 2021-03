¿Cómo invertir en opciones binarias en 2021?

Se espera que invertir en opciones binarias se convierta en una de las alternativas de inversión más elegidas para el 2021 en Argentina, y esto no solo tiene que ver con lo rentables que pueden llegar a ser, sino también con las facilidades que ofrecen las instituciones financieras para poder hacerlo.

Inversiones binarias: ¿qué son?

A la hora de considerar invertir en opciones binarias, hay que saber que se trata de uno de los productos financieros más populares en la actualidad, y que se han constituido en las favoritas de los que más saben de inversiones.

Para quienes no están tan inmersos en el mundo especulativo, no está de más aclarar que el hecho de decidirse por invertir en opciones binarias no se encuentra exento de un cierto riesgo.

Esto es porque las opciones binarias son, por definición, productos financieros de alto riesgo para especular sobre el movimiento de los activos, tales como las divisas, los commodities, los índices y las acciones.

El tiempo y el tipo o clase de activo del que se trate es uno de los principales factores a tener en cuenta respecto de las opciones binarias. De esta manera, un ejemplo del funcionamiento de este tipo de inversiones sería “la opción binaria del gas natural bajará en los siguientes 5 minutos”.

Opciones binarias: impuestos

En la Argentina, hay algunas dudas y preguntas respecto de cómo funciona la presión tributaria en relación a las opciones binarias. Por eso es importante estar informado al respecto para no tener problemas posteriores con el fisco.

Lamentablemente para todos los que esperan encontrar en las opciones binarias un paraíso de inversión, hay que señalar que toda aquella persona que las elija como alternativa para hacer crecer su dinero no está exenta de pagar impuestos.

De este modo, en Argentina, toda ganancia que sea generada a partir de la utilización de las opciones binarias debe ser declarada en AFIP. De tener dudas al respecto, recomendamos acudir a un asesor para que pueda resolverlas antes de invertir.

Opciones binarias prohibidas en Europa

No es secreto que la Autoridad Europea de Valores y Mercados ha prohibido las opciones binarias a mediados del 2018 por considerarlas productos que por su naturaleza resultan arriesgados y complejos, y que muchas veces se negocian de manera especulativa.

Tanto la Autoridad Europea de Valores y Mercados como otras autoridades nacionales, agregan que han notado que la oferta de las opciones binarias tiene como una de sus características principales las técnicas de comercialización agresivas y la poca información transparente.

Es peculiar el devenir de las opciones financieras en países como Malta, por ejemplo, en el que, hasta 2013, las opciones financieras estuvieron a cargo de la Lotería de Malta y la Autoridad de Juegos de Azar. En ese año pasó a estar en el ámbito de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros, convirtiéndose en la segunda nación de la Unión Europea en regular este tipo de inversiones como instrumentos financieros.

Es importante aclarar que otros países como los Estados Unidos, por ejemplo, si bien no tienen las inversiones binarias prohibidas tampoco cuentan con regulaciones que las ordenen.