Marisa López: ‘Estamos dentro de una normalidad diferente porque seguimos en pandemia’

Este jueves, la Ministra de Hacienda, Marisa López, pasó por ‘La Justa’, y se refirió a la actual situación de la actividad económica de San Juan. La miembro del gabinete de Sergio Uñac, destacó que: ‘estamos dentro de una normalidad diferente porque seguimos en pandemia’, en referencia a que la actividad económica todavía no está habilitada al 100%.

Para la ministra, que todavía la provincia no tenga todas sus actividades económicas funcionando, responde a que la situación de ‘normalidad’ todavía no lo amerita totalmente, ya que no ofrece la plena seguridad desde lo sanitario, en función con la pandemia. En este sentido, consideró que cuando el 70% de los sanjuaninos estén vacunados contra el Covid 19, entonces se podrá volver a la normalidad, de lo contario será imposible que vuelva.

López señaló que están controlando gastos y que siguen apostando a medidas de contención del gasto. En este punto, valoró el esfuerzo realizado por el gobierno para buscar la manera de destinar la mayor cantidad de fondos a la obra pública.

‘Con la resignación de las partidas pudimos afrontar los datos de salud para esta situación, es exitoso porque hay insumos en los hospitales, tenemos en claro que los pedidos y reclamos de salud son prioridad. Estamos llevando un plan de vacunación exitoso, hay insumos en los hospitales’, expresó la ministra acerca de cómo están trabajando en materia de fondos para afrontar la situación sanitaria.

Consultada López sobre si los municipios pidieron ayudas económicas para afrontar los gastos, la funcionaria destacó que la realidad sanjuanina, en ese punto tuvo un cambio rotundo desde que en 2018 se aprobó la Ley de coparticipación municipal.

‘Antes era un monto definido en el presupuesto que no tenía actualización y que era considerado un gasto’, empezó diciendo la ministra y luego contó que ahora los municipios están en la misma medida de recaudación de la provincia.

Es decir, que si la administración provincial está a un nivel por encima del 7% de la inflación acumulada, de lo que se lleva registrado en enero y febrero, las administraciones municipales tienen el mismo registro. ‘Si uno hace la comparación de lo que vienen recadando, de la misma manera que uno administra lo que recauda, ellos también tienen que administrar lo que recaudan en función de sus decisiones’, expresó la ministra.

Por último, López se refirió a una cifra que alegró al gobierno local. Según el informe mensual del INDEC, en San Juan el desempleo en el último cuatrimestre del 2020 representó un 5.2%, contra un 11% en toda la Argentina. Es decir que la provincia, según datos oficiales, está mejor ubicada que la medida nacional.

En este sentido, la Ministra de Hacienda puntualizó que la clave para la positiva cifra fue que: ‘San Juan tiene más empleo por la articulación entre el sector público y privado’. Luego, López explicó que, si bien la provincia no tiene el poder adquisitivo como otras como Buenos Aires o La Pampa, el hecho de tener una administración ordenada, y buena comunicación con el sector privado en materia de generar empleo, hace la diferencia para llegar a tales números.