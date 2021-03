Aseguran que la carne aumentó entre un 7 y un 10% en todo el país

Durante el 2020, los incrementos en el precio de la carne estuvieron alrededor del 75%. El arranque del 2021 no frenó los aumentos y en los primeros meses del año propietarios del sector aseguraron que se ven aumentos de entre el 7% y 10%.

A pesar de los intentos del Gobierno de vender cortes de carne a "precios populares", que solo se consiguen en algunos puntos de venta, las carnicerías y los consumidores notan un nuevo aumento en los primeros meses del año.

"La gente lleva lo más económico, por ejemplo mucha picada, todos los cortes que no tengan sobrepeso, la milanesa también la llevan y al asado está costando venderlo", dijo Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, en diálogo con Cadena 3.

Respecto a los aumentos, Williams consideró que: "Es un disparate, es imparable y no tiene sentido esta suba. Si no toman alguna medida, no sé lo que va a pasar". El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías remarcó que la gente ya no pide por kilo sino por presupuesto destinado a determinado monto.

"Todo esto es efecto de la inflación, aumentaron combustibles, la inflación mensual por encima de 4 puntos y todo eso se traduce en aumento de precios", resumió a Cadena 3 Daniel Urcía, presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA).