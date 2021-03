Confirmado: el pan aumentará un 10% antes que termine marzo

Esta semana se anunció un aumento del 10% del pan en San Juan. Esto implica que el kilo que está a 130 pesos aproximadamente tras la suba se irá a 145 pesos. El presidente de la Cámara de Panaderos de San Juan, Manuel Rodríguez, explicó que el precio actual "ha quedado muy lejos de la realidad. En Buenos Aires venden a 180 pesos el kilo. Esa diferencia la estamos sufriendo como panaderos".

En este sentido, Rodríguez puntualizó que este desfase de precios les impide "cambiar vehículos, no poder comprar maquinaria, y al personal le damos el uniforme fuera de término". "Queremos recuperar ventas pero no se puede porque no hay plata. Desde que comenzó la pandemia perdimos un 30% de ventas que todavía no hemos podido recobrar". Con esta suba, se busca recuperar algo de lo perdido pero manteniendo las ventas.

Según Rodríguez la caída de ventas de los productos de panificación en general se debe a dos factores: la primera es la situación económica por la pandemia. La segunda, que se relaciona estrechamente con la anterior, es que "la gente se queda sin trabajo y lo mas fácil es hacer pan y tortita". "Cuando baja la economía del bolsillo, no compran pan", puntualizó.

"Tendríamos que subir más. Pero si ya hemos perdido ventas el año pasado, si seguimos subiendo va a ser peor", manifestó Rodríguez. Asimismo el presidente adelantó que "la tortita y la factura no la subimos junto con el pan porque queremos vender un poco más. Estamos buscando la vuelta para no subir. Vamos a ver si podemos mantener las ventas porque vivimos de eso", finalizó.