Alberto Fernández anunció un bono de $15.000 ¿quiénes lo cobran?

Tras anunciar nuevas medidas de restricción para el Área metropolitana de Buenos Aires, Alberto Fernández informó que ANSES otorgará un bono de $15.000. Será para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo y a los monotributistas de las categorías A y B.

El beneficio será otorgado a quienes vivan en las zonas de mayor riesgo durante los 15 días que duren las medidas, dijo el Presidente. La “letra chica” de esta ayuda a los sectores más afectados por la pandemia, será comunicada en las próximas horas por la titular de ANSES, Fernanda Raverta.

El bono regirá para aquellos que se encuentren en el AMBA, el área donde se aplicaron las restricciones más severas, pero invitó a los gobernadores a que adhieran. “Confío en otras provincias que están teniendo número creciente de casos. En la medida que vayan uniéndose a la iniciativa, los pobladores de esas provincias se verán beneficiados”, sostuvo en diálogo con Radio 10.

Fernández, explicó que decidió no anunciar el bono junto con el paquete de medidas del miércoles para hacer mayor foco en las nuevas restricciones.

De este modo, el Gobierno nacional busca llegar a los sectores más vulnerables, afectados por el cierre de actividades.

Durante la jornada del miércoles, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo hizo referencias a un posible retorno del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). Se trata del bono de $10.000 que entregaba ANSES durante la primera ola de la pandemia. En ese sentido sostuvo que el Gobierno nacional "va a tomar medidas excepcionales" destinadas a quienes se vean afectados por las restricciones implementadas por la escalada de casos de Covid 19.

El ministro dijo que, debido a las restricciones, mucha gente va a tener dificultades para trabajar, sobre todo por el transporte público. Es por ello que Arroyo manifestó que van evaluando la situación para tomar las medidas necesarias. "No es el modelo del IFE universal que se hizo cuando estaba todo cerrado. Pero si hay situaciones críticas, que muy probablemente las vaya a haber, vamos a llevar adelante políticas para compensar", agregó.

Asimismo, manifestó que el compromiso es aplicar políticas adicionales de acompañamiento a quienes tienen dificultades más allá de todo lo que están haciendo. “Es el compromiso del Presidente (Alberto Fernández) y lo que venimos planteando", añadió.

Por otro lado, Alberto Fernández decidió aplicar este jueves nuevas restricciones para el AMBA. Entre ellas, anunció el cierre de shoppings durante 15 días. Sobre esta medida, señaló que no fue consensuada con el Gobierno porteño, al mando de Horacio Rodríguez Larreta. "Esta medida no la consensué y me hago cargo", dijo el Presidente en declaraciones radiales.

Sobre las nuevas restricciones, el mandatario nacional comentó que "hace falta que los argentinos entendamos el riesgo en el que estamos. Entiendo a los que se preocupan por el trabajo, pero el mundo está dado vuelta. Las medidas que propuse se están aplicando en todo el mundo. Reflexionen un segundo: no sé cómo me enfermé y estaba vacunado", dijo el Presidente.

"Entiendan que debemos extremar los cuidados y que está visto que el momento de mayor exposición es el de relajación, cuando dos o tres amigos se juntan", concluyó.