Fuerte desmentida de Capital al presidente de la Federación Económica

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Horacio Lucero, salió a desmentir duramente al presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, tras las declaraciones del empresario este viernes en Banda Ancha. En vivo en Canal 13, el dirigente sostuvo que por la recesión y la pandemia cerraron 315 comercios tan solo en el microcentro. El funcionario de Emilio Baistrocchi lo cruzó en fuertes términos.

Los datos oficiales de la Municipalidad de la Capital indican lo siguiente:

En todo el ejido capitalino (no solo en las 4 avenidas)

-2019

Habilitaciones Solicitadas 177

Bajas 215

-Año 2020

Habilitaciones Solicitadas 100

Habilitaciones Bajas 139

-Año 2021 (hasta ahora)

Habilitaciones Solicitadas 30

Habilitaciones Bajas 20

De esta información oficial se desprende que en 2021 hubo un saldo positivo de 10 nuevos comercios. En 2019 hubo un saldo negativo de 38 y en 2020 de 39. Esto arroja un cierre de 67 negocios en todo el periodo de pre y post pandemia. Muy lejos de la cifra anunciada por Minozzi.

El presidente de la Federación Económica dio el número de 315, que no se condice en absoluto con la realidad registrada por Capital, luego de ser consultado por el cierre de Falabella y Compumundo. En ese contexto mencionó que luego de realizar un censo en este sector del departamento, habrían confirmado el cierre de 315 locales. De esta manera aseguró que la recesión y la pandemia había hecho estragos no sólo en las grandes empresas.

"No es que se fue Falabella o se va Compumundo o Ribeiro, han cerrado 315 locales en el microcentro. No son sólo de las grandes empresas la crisis económicas, es de todo el comercio en general. Nosotros lo tenemos censado. Es sólo del microcentro, son en cuadras muy acotadas", aseguró.

No obstante Horacio Lucero, secretario de Gobierno de Capital, le respondió de manera concluyente. El funcionario municipal compartió los datos que resultaron de un censo en el ejido capitalino.

"De ninguna manera esto es así, los números no son los reales. El número que arroja Minozzi no corresponde con la realidad objetiva y a la vez marca algo que es no menor. En el 2020 con la pandemia el número de bajas ha sido bastante menor al 2019 que no hubo, pero si tuvimos un contexto económico tremendamente difícil. Estos números objetivos vienen confirmándose en 2021, hay una tendencia hacia la apertura de locales. En estos 4 meses la positivad de altas supera a la de bajas", expresó

Finalmente Lucero mencionó que no sabe con que intenciones Minozzi dio esta cifra. Además recalcó que ellos siempre están en contacto tanto con él y con los diversos actores de la comunidad comercial. Inclusive durante el año pasado se reunieron para dialogar y tomar las decisiones en consenso.

"Permanentemente nosotros estamos en contacto con el y los diversos actores de la comunidad comercial, tenemos buena relación. El año pasado hemos podido llevar adelante muchas de las acciones en conjunto y siempre han sido de manera consensuada. La verdad que Minozzi nunca nos ha expresado estos números que arroja hoy. En ese diálogo no hemos tenido estos número que el manifiesta, no conozco su intención", sentenció.