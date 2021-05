Llega el primer pago de Tarjeta Alimentar para 10000 nuevos beneficiarios

Gracias a las modificaciones que anunció el presidente Alberto Fernández, habrán millones de nuevos beneficiarios de Tarjeta Alimentar en el país. Puntualmente en la provincia de San Juan serán más de 10.000 los beneficiados por esta reestructuración. Los mismos recibirán el dinero correspondiente desde el próximo viernes 21 de mayo.

Raúl Romero, titular de la UDAI de ANSES en Rawson, anunció en Canal 13 que el monto mensual de la Tarjeta Alimentar estará disponible el 21 de mayo. Este será el primer pago donde se verán impactadas los nuevos cambios que determinaron aplicar las autoridades nacionales.

"En San Juan ya hay más de 35.000 plásticos de Tarjeta Alimentar, con estas medidas entendemos que van a ser alrededor de 10.000 beneficiarios más, así que vamos a superar los 45.000. Van a empezar a cobrar desde el viernes 21 de mayo con los nuevos montos y condiciones. Son alrededor de 2.000.000 de titulares más a lo largo y ancho del país", expresó.

Los nuevos montos varían según la cantidad de hijos de hasta 14 años que tiene el beneficiario de Asignación Universal por Hijo o de la pensión para madres de siete o más hijos. Si esta persona tiene un sólo descendiente de esa edad cobrará 6000 pesos argentinos. En caso de tener dos percibirá un total de 9000 pesos. Además quienes tengan tres o más recibirán 12000 pesos.

Sin embargo, es importante destacar que los nuevos beneficiados aún no cuentan con el plástico correspondiente. No obstante, desde ANSES contemplaron esta situación y encontraron una solución para no hacerlos esperar para recibir el dinero.

"Hasta tanto reciban el plástico correspondiente a la tarjeta, van a verificar la acreditación de los montos en la misma tarjeta o cuenta donde cobran la AUH o la pensión de madre de siete hijos. Se ha tomado esta medida para dar celeridad en el pago", sentenció.