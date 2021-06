Aseguran que una familia tipo necesita $1.300 más que el mes pasado para comer

'Lamentablemente se volvió a dar un número grande y significativo en el incremento de precios', afirmó Laura Vera, de Amas de Casa del País, tras un relevamiento en San Juan. Se trata de un aumento del 4,2%, que traducido en dinero son $1.300 más que necesito una familia tipo para cubrir cuatro comidas diarias.

'La especulación es el factor principal para el aumento de precios porque los alimentos que más aumentaron son los más consumidos en esta época, como harina (pan y pastas), arroz, legumbres, café, yerba, cortes de carne y verduras que no son de estación, que terminan siendo incomprables', se explayó Vera.

En este sentido, explicó que nunca habían registrado un aumento tan grande en legumbres y café. 'El café tenía un precio en marzo y ahora cuesta casi $200 más. Por eso hablamos de especulación porque se hace en base al aumento del consumo. Hacemos estos relevamiento para humanizar los números', manifestó.

Vera recalcó que se está perdiendo el valor nutricional porque si a este aumento lo traducimos en leche, se pudieron comprar 8 litros menos, o en pan, son 10 kilos menos. 'Disminuye la cantidad de alimentos que llegan a cada casa o se varía la calidad de esos alimentos porque no alcanza', señaló.

Asimismo, la representante de Amas de Casas del País sostuvo que el aumento de precios no es paralelo al aumento de los salarios. 'Esto se refleja en el informe de la UCA que dice que de cada cuatro chicos, solo uno come todos los días. Nosotros lo decimos al revés: tres de cada cuatro niños no comen todos los días', dijo.

'Esa es la realidad, lo decimos porque se ve reflejado en los comedores y merenderos. No van solo hijos de desocupados sino de trabajadores que nos les alcanza y van a buscar leche o comida ahí', concluyó Vera en los micrófonos de Compacto 13.