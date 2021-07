El frío trajo aumentos: estas son las frutas y verduras que más subieron

La época invernal llegó con una suba en el precio de las verduras y frutas. Y el panorama no parece dar tregua al bolsillo en las próximas semanas. Desde el Mercado de Abasto de Capital, informaron que hubo algunos productos que aumentaron “una locura”, mientras que otras se mantuvieron mas o menos estables.

En el caso del verdeo, los precios tuvieron una suba debido a que cada vez hay menos productos de San Juan y los vendedores deben traerlo de otras provincias. No obstante, se pueden encontrar algunos productos sanjuaninos a precios estables con relación a la semana pasada. Entre ellos se pueden conseguir 3 plantas de lechuga por $100, mientras que la jaula cuesta $300.

La acelga, por su parte, tuvo una suba de $10 por paquete con relación a la semana anterior. En cambio, la espinaca, que se encuentra en plena temporada, cuesta $100 los 4 paquetes. El mismo precio tiene la cebolla de verdeo. Cabe mencionar que estos precios son para ventas mayoristas, es decir para revender en verdulerías de barrio comentó Gustavo, uno de los puesteros del Mercado de Abasto al móvil de Canal13. El precio para particulares varía. Por ejemplo, un paquete de acelga se puede comprar por $40.

Los precios para estos productos podrían sufrir nuevos aumentos en los próximos días debido a las heladas que afectan los cultivos y baja la producción. Uno de los productos que ya empezó a escasear es el perejil de San Juan, dijo el vendedor.

Para el trabajador, mantener el negocio en esta época ni es tarea fácil. Sin embargo, señaló que tratan de mantener los precios para seguir trabajando.

Por otro lado, hay productos que llegan desde otras provincias con precios muy superiores a los que se pueden conseguir en San Juan.

El tomate es un claro ejemplo de esto. Actualmente este fruto llega desde provincias del norte o desde Mendoza y cuesta $2800 por caja. “Ha subido muchísimo, hace un mes estaba en $1500. Viene de afuera por eso el costo es muy caro. La calidad tampoco es muy buena. El tomate sanjuanino es muy bueno. Pero hay que seguir trabajando asique hay que seguir trayendo de afuera”, explicó Gustavo.

La papa, por otro lado, se mantiene estable desde hace varias semanas. Una bolsa de 20 kilos cuesta $400 y llega desde Córdoba o Mendoza, el vendedor comentó que el precio de esta verdura puede variar entre 20 o 30 pesos, pero desde hace dos meses se mantuvo.

Los productos que si sufrieron aumentos considerables son la berenjena, el zapallito tierno, el porotito y la arveja que cuestan $250 el kilo. “Son márgenes de inversión de mucha plata. Uno tiene empleados y hay que tratar de mantenerse”, comentó Gustavo.

En el caso de la berenjena, la suba estuvo relacionada con la falta del producto en San Juan. Es por ello que los verduleros deben traerla de afuera. “La berenjena de San Juan costaba entre $300 y $350 la bolsa de 14 kilos. Un cajón de 10 kilos de afuera, ahora sale$ 1600. Es una locura”, señaló. “El chacarero de San Juan sufre mucho con este tiempo porque la mercadería de afuera llega con precios altos y cuando ellos tienen mercadería no vale nada”, agregó.

El zapallo y el choclo también sufrieron variaciones en los precios. El zapallo anquito cuesta $30 por kilo y el inglés está a un precio similar.

El choclo, en cambio, aumentó. Una bosa de 50 choclos valía $800 y ahora un cajón de 48 choclos cuesta casi $3000. “Estamos vendiendo la docena a $800”, dijo el comerciante. En este caso en particular.

Otro de los productos que va en aumento es el pimiento verde. Un cajón de esta verdura de origen sanjuanino cuesta $1000 y $1200, mientras que el norteño tiene un precio de $1300 y $1500.

Frutas

En el caso de las frutas, los productos se pueden conseguir a “muy buen precio” según el comerciante consultado. “No están caros los cajones de 18 o 20 kilos por $1000 o $1200”, dijo Gustavo. De este modo, el kilo de fruta se puede conseguir entre $60 y $80 en las verdulerías, señaló.

Sin embargo, comentó que la manzana verde ha sufrido un fuerte aumento en las últimas semanas. Una caja de esta fruta cuesta $1900 y el kilo en las verdulerías se puede conseguir a $140 o $150.

“En San Juan sale mucha verdura en verano. El tomate no cuesta nada a diferencia de ahora. La diferencia está en los insumos que son caros y cuesta más cultivarlo. Hay que preparar la tierra, fertilizantes, etc y no ven las ganancias los chacareros. Lamentablemente esta mercadería se tiene que vender sino se tira”, manifestó el vendedor.