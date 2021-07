Cada vez hay más pesos en la calle ¿qué pasa con el dólar?

Cada vez que se mueve la aguja del dólar, genera incertidumbre en la economía. Luego de un fin de semana con variaciones en el tipo de cambio, el economista sanjuanino, Fabian Saffe, analizó el panorama cambiario en Banda Ancha.

Acerca de estas variaciones, explicó que siempre generan alguna preocupación. “Venimos de una importante crisis financiera, con el default del cual todavía no salimos. Si hoy no podés conseguir créditos en monedas extranjeras y no se puede generar un flujo de inversiones extranjeras consistente y robusto para el país porque no se puede salir del default, se genera incertidumbre por el propio escenario. Sumado a la pandemia, son razones para preocuparse”, manifestó.

En este sentido, explicó que el precio del dólar varió a fines de la semana pasada porque hubo mayor emisión de pesos en la calle. “Es lógico, está el aguinaldo, la recaudación de ganancias y toda vez que hay más pesos en la calle, hay más incertidumbre que juega en contra al valor del tipo de cambio. También juega la incertidumbre de las elecciones este año. Todavía no se arregla con el FMI. La nota de que nos bajaron a país de frontera también genera expectativas contrarias al horizonte de dólares que puede haber en un futuro. Y eso hace que incremente la incertidumbre y aumente la demanda de dólares y el tipo de cambio paralelo. Es lógico pensar que en este contexto todo ruido lleva a un aumento de la demanda y el aumento del tipo de cambio”, dijo.

En cuanto al futuro del dólar y una posible corrida cambiaria, Saffe sostuvo que “nada es inevitable si el Banco Central (BCRA) tiene poder de fuego suficiente”.

“Yo considero que el BCRA lo tiene, ha venido ganando reservas, el tipo de cambio se asegura también cuando hay reservas que se van incrementando producto de la balanza comercial positiva. Las exportaciones les ganaron a las importaciones y se acumularon reservas. Llega un desembolso del FMI de 3.500 millones de dólares y podés arreglar para que no te caigan los vencimientos tan rápido el año que viene. Hay un escenario desde el Gobierno planteado bastante robustecedor del Banco Central para que tenga suficiente cantidad de moneda para poder sostener algún desajuste. El BCRA tiene para algún tiempo. Tenemos que prolongar el poder de fuego con escenarios de balanza comercial positiva regulada con el mercado internacional. Se puede dar un tiempo prudencial, pero hay que hacerlo antes de fin de año”, analizó el especialista.

De ese modo, aseguró que el Banco Central contará con suficientes reservas ante una posible disparada de la moneda estadounidense. No obstante, advirtió que mientras se mantenga una estabilidad económica en el tipo de cambio, aumentará la inflación y los precios seguirán aumentando en el mercado interno.

“Si vos miras la foto, podemos decir que el dólar está atrasado, si mirás la película completa y ves que el tipo de cambio estaba adelantado en el 2018 y 2019 cuando pegó el salto, se puede decir que ahora esta competitivo”, sostuvo Saffe.

Por otro lado, indicó que “tenés que mirar el tipo de cambio y los términos de intercambio. La soja o los bienes que importa la Argentina, es decir, los comodities han tenido una alta suba en su cotización internacional y eso genera un impacto positivo en los términos de intercambio que permiten ser competitivos. Se puede suponer que el tipo de cambio con la foto está atrasado, pero con la película está bien, esta competitivo. Y esto perdura y tiene inflación. Pero si el tipo de cambio sigue estancado ahí puede perder competitividad y se puede hablar de un atraso cambiario más importante. Hoy está bien el tipo de cambio, no está atrasado”, afirmó.

Por último, el economista señaló que “el limite es cuántos pesos vas a generar en la calle pasivos del Banco Central. Cuántos pasivos se banca el nivel de reserva que uno tiene con un tipo de cambio estable. Si emitís muchos pesos y tenes pocos dólares hay que tener cuidado porque en cualquier momento hay un golpe cambiario. El ministro de economía, Martín Guzmán, tuvo que tener la suficiente cintura para gastar poco, prudentemente, porque podía emitir poco y la emisión es la única fuente de financiamiento del Gobierno. La prudencia en el marco del Ministerio de Economía tiene que ver con no poder emitir más pesos porque después hay que absolverlos a través de pases cambiarios o Leliq que son pesos o emisión futura de más pesos y eso complica lo cambiario. El límite del gasto público es el límite impuesto por la demanda monetaria que hay y con dólares que se pueden acumular. Desde ese punto de vista, la mejor noticia es que el BCRA tiene poder de fuego porque se imprimieron mas billetes, entre otras cosas”.