Gran marca: la recaudación por Ingresos Brutos creció un 25% más de lo previsto

A pesar de estar cerca de superar la inflación que fue prevista a principio del 2021 para todo el año, desde Hacienda remarcaron un gran logro. Se trata de que se logró superar en gran medida la recaudación por Ingresos Brutos que se especulaban en San Juan. Precisamente la marca fue un 25% mayor que la esperada.

Gerardo Torrent, secretario de Hacienda, habló detalladamente de los distintos números que registró la provincia en lo que va del año. Primeramente la autoridad recordó que en la presente semana ya comenzaron a liquidar el aumento de 7% para estatales. Luego mencionó que ya se alcanzó en el mes de julio el nivel de inflación nacional esperado para todo el año. A pesar de ello, el funcionario reveló una gran marca que hubo en San Juan, respecto a los ingresos brutos.

"Se resintió la coparticipación. Veníamos con una levantada hasta abril, se amesetó y en julio tuvimos un adicional que fue la postergación de vencimientos de Ganancias y Bienes Personales para agosto. Por eso en julio cayó nuestra recaudación intermensual un 10%. Esperamos que esa disminución se vea como aumento en agosto que es cuando caen esos vencimientos. Los impuestos nuestros vienen con un incremento constante por encima de lo presupuestado, casi un 15%. Ingresos Brutos sobre lo que habíamos presupuestado creció un 25% aproximadamente", expresó.

Lo que surge de esta estadística, es que los distintos sectores de la economía sanjuanina no se han visto tan afectados como en otras provincias. Sin embargo se debe destacar que hay rubros que a día de hoy no han podido recuperar su actividad debido a la pandemia. A pesar de ello esta cifra representa una gran noticia.

"Ingresos Brutos esta atado a los niveles de facturación, más allá de que no es lo ideal porque hay sectores que todavía no se recuperan pero hay muchos sectores que si. Es importante que Ingresos Brutos haya crecido más que el resto. No obstante lo que se recauda por impuestos provinciales es un 20% y el 80% restante viene de la coparticipación federal, es decir que la incidencia de lo local no es tan fuerte pero es un dato alentador", sentenció.