Asistirán con créditos blandos y subsidios a los productores sanjuaninos

En Producción de San Juan siempre tienen en cuenta la situación de sequia en la provincia. Es que cada vez es peor y más perjudicados son los productores. Por esta razón es que planificaron una serie de acciones para ayudarlos.

Marcelo Balderramo quien es Secretario de Agricultura estuvo en Banda Ancha y señaló "sabemos que cuando hay viento Zonda acá en el valle de Tulum tenemos la posibilidad de que haya nieve en las altas cordilleras. Lo cual es algo que se está produciendo". Siguiendo la misma linea dijo que espera que siga así para apaciguar la sequia que aqueja a la provincia desde hace varios años.

Luego de ello informó que se anunciaron una serie de programas que benefician a los productores locales. Algunos de ellos se venían generando y otros son nuevos. Concretamente puntualizó en dos que son lo que más resaltan y buscan ayudar a mejorar las tecnologías para el riego y así paliar la crisis hídrica.

Uno de ellos es un crédito de hasta 6 millones de pesos que tiene una taza del 9,9 anual de 6 meses de gracia para devolver. El mismo tiene como principal destinatario a aquellos propietario de más de 50 hectáreas. En tanto el segundo de los beneficios consiste en aportes no reintegrables a quienes no posean más de 5 hectáreas.

Ellos irán a un sorteo ya que quienes resulten elegidos no deberán pagar el dinero que se les brinde para la compra de productos para generar riego por goteo.