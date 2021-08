INDEC: una familia tipo necesitó $29.003 para no ser indigente en julio

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) trepó 1,6% en julio, según los datos oficiales del INDEC. Cabe destacar que la CBT mide la línea de pobreza, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) mide la línea de indigencia: subió un 2,1% en el último mes. Las cifras fueron considerablemente inferior a la de la inflación general del mes y representó la menor suba desde julio del año pasado.

De acuerdo con lo informado por el instituto nacional, un adulto equivalente necesitó $21.869 para abastecer sus necesidades fundamentales, tanto alimentarias como no alimentarias. Asimismo, una familia tipo, de dos adultos y dos niños, necesitó $67.577 para no ser considerada pobre. Paralelamente, respecto a la CBA, una familia necesitó $29.003 para no ser considerada indigente.

Si bien los aumentos se desaceleraron respecto de los meses previos, vale remarcar que el salario mínimo vital y móvil actualmente es de $28.080. Por lo tanto, uno solo de estos salarios no llega a cubrir la CBA, mientras que la suma de dos salarios tampoco llega a cubrir la CBT. En lo que va del año la inflación general alcanzó el 29,1% y se ubicó por encima de las variaciones de la CBT (+24,7%) y la CBA (+27,9%). En términos interanuales, el IPC trepó 51,8%, mismo salto que el de la CBT pero inferior al de la CBA (+58,3%).

Los últimos datos oficiales sobre pobreza a nivel nacional marcan que el 42% de la población en el segundo semestre del 2020 es considerada pobre, con un incremento de casi siete puntos porcentuales respecto del mismo período del 2019. Mientras que la indigencia se ubicó en el 10,5%, frente al 8% del mismo período del año previo. Los datos del primer semestre del 2021 se darán a conocer en septiembre.

Por otro lado, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) mejoró un 10,8% interanual en junio, tras registrar un retroceso del 11,6% en el mismo periodo un año previo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el primer semestre, la actividad económica acumuló un crecimiento del 9,7% en comparación al mismo período del año pasado.

La actividad económica se recuperó en junio, al registrar un crecimiento del 2,5% mensual, según informó este jueves el INDEC. Los mayores aportes al crecimiento se registraron nuevamente en la Industria (16,8% interanual) y el Comercio (13,2% interanual), ambos sectores acumulando ocho subas consecutivas. Le siguen Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (12,3% interanual, aporte 1,3 p.p.), Otras actividades de servicios (79,4%, aporte 0,9 p.p.), Construcción (32,3% interanual, aporte 0,7 p.p.) y Transporte y comunicaciones (9,3% interanual, aporte 0,7 p.p.).