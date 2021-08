Como el SEC, otra importante institución se mostró a favor del 'Pase Sanitario'

Una iniciativa que en su momento generó opiniones divididas fue la posible implementación del pase sanitario. Esto tiene el objetivo de identificar a quienes se encuentran inmunizados para diferenciarlos de quienes no están vacunados. Anteriormente desde el Sindicato Empleados de Comercio se mostraron a favor, algo que replicaron desde la Federación Económica este lunes.

Mirna Moral, secretaria general del SEC, había expresado en su momento que esta sería una medida que favorecería a la mayoría. Esto tiene que ver con el hecho de que se pondría en riesgo a todo el personal de un establecimiento, por el simple hecho de que uno de ellos no quiere inmunizarse.

"El Gobierno Nacional no ha incorporado esta vacuna en el calendario. Ahí tenemos el inconveniente que las leyes en cierta forma protegen al empelado que no quiere vacunarse y no va a trabajar por ese motivo. Esa persona perjudicaría a muchos, entonces tendría que vacunarse pero no es obligatorio. Si a la mayoría nos favorece deberíamos implementar el pase sanitario", expresó en su momento Moral.

En sintonía con esta opinión el presidente de la Federación Económica, Dino Minozzi, expresó a Canal 13 que el pase sanitario resulta interesante. Sin embargo destacó que de ponerse en práctica no debería hacerse de forma compulsiva y total en la provincia de San Juan.

"Somos defensores de la libertad, pero para ser sincero en una situación como esta y llamándonos la atención el altísimo nivel de gente que no se quiere vacunar, creo que es interesante. Creo que tengo el derecho en mi establecimiento de exigirlo. Por ejemplo si llegan dos operarios con las mismas capacidades, podré tomar al que esta vacunado ¿Quién me puede prohibir esa decisión? Nadie, porque además estoy asegurando la continuidad de trabajo del resto de trabajadores. No estoy para nada en contra del pasaporte ni la toma de decisión de elegir al que esta vacunado.", declaró Minozzi.