Desde Salud aseguran que se hicieron todos los esfuerzos para evitar el paro médico

El Sindicato Médico ratificó un paro para el próximo jueves en San Juan al no llegar a un acuerdo por una mejora salarial con el Gobierno de San Juan. Desde el sector administrativo del Ministerio de Salud, Guillermo Benelbaz, aseguró que pese al buen dialogo que mantienen con el gremio, no se pudo llegar a un acuerdo.

De esta manera, se agotaron todas las instancias de conciliación obligatoria y finalmente, los trabajadores de la salud decidieron llevar adelante las medidas de fuerza. “El camino del diálogo nunca está cortado y seguimos manteniéndolo pese a que hace mucho tiempo no llegábamos a esta instancia. En el ámbito de la Subsecretaria de Trabajo se agotaron las instancias de conciliación y, por supuesto asegurando el derecho constitucional al paro, se coordinó con ellos el aseguramiento de los servicios esenciales. Paradójicamente el diálogo es muy bueno, pero no nos ponemos de acuerdo”, señaló Benelbaz ante Canal 13.

“El Estado hizo el último ofrecimiento salarial y no hay ningún cambio. Hay que seguir conversando, tratando que el Sindicato Médico entiendas que no hay otra posibilidad. Porque no es una cuestión meritoria con los médicos o el personal de salud, tiene que ver con una recomposición salarial en el ámbito de la economía y la inflación”, explicó el funcionario.

“Esto es lo que el Estado entiende que está bien, que es equitativo para los empleados estatales y no pone en riesgo sus finanzas. En la medida que eso se cumple el Estado también ha dado sobradas muestras de que, cuando las cuentas lo permiten, se hacen recomposiciones salariales”, agregó.

En este sentido, indicó que “el reconocimiento a los empleados de salud se hizo en el momento oportuno cuando se complementaron los bonos nacionales. Y después la provincia dio un adicional del 25% sobre el básico de todos los empleados de salud por la pandemia”.

“Tiene que ver también con la coherencia que se viene trabajando en el tiempo. No se puede dar aumentos sin saber cómo van a estar las cuentas en la provincia. En los momentos en que se ha podido adelanto ir haciendo el reconocimiento en funciona de la inflación se ha hecho. Pero no tiene sentido prometer cosas que después no se puedan cumplir. Eso le quieta valor a la palabra y le quita coherencia a la decisión”, aseguró Benelbaz.

Ante esta situación, el funcionario dijo que habrá una nueva reunión en noviembre entre el Gobierno y el Sindicato Médico para seguir negociando la recomposición. “No podeos poner en riesgo las cuentas provinciales y la prolijidad fiscal que tiene el gobierno de San Juan”, insistió.

El paro medico se llevará a cabo el próximo jueves por 24 horas en todo el territorio provincial. Si bien, el servicio básico estará garantizado con guardias mínimas, algunos servicios no estarán disponibles y también se deberán reprogramar cirugías, entre otras medidas, indicaron desde el gremio.

El secretario general del sindicato, Daniel Sanna, manifestó la semana pasada ante este medio los motivos del paro y movilización. El primero tiene que ver con un aumento del 45% que pidió el gremio. “Nosotros pedíamos que sea previsible ese 45% en San Juan. Que haya fechas ciertas de cómo lo vamos a alcanzar a fin de año”, explicó.

El segundo punto del reclamo tiene que ver con el 82% móvil para las jubilaciones. Y por último pidieron que se respeta la aplicación de la Ley de Carreras.