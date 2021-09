Felicidad y alivio, el sentimiento de dos madres al recibir su Tarjeta Alimentar

Durante la mañana de este martes 14 de septiembre se llevó a cabo un nuevo operativo de entrega de la Tarjeta Alimentar en San Juan. Fueron un total de 15.000 plásticos que se entregaron a las beneficiarias. Dos de esas madres hablaron con Canal 13 y no ocultaron su felicidad por recibir esta ayuda.

La primera de las sanjuaninas en contar sus sensaciones fue una vecina de Capital que contó que tiene una hija de 10 años. Si bien aclaró que es solamente un pequeño alivio para su economía familiar, esta más que contenta de tener la posibilidad de percibirla mes a mes.

"Estoy muy agradecida. En un momento difícil no viene mal esta ayuda. Mi familia se compone de mi esposo y mi nena de 10 años. En este momento yo no tengo trabajo. Mi esposo si tiene pero no en blanco, es taxista. Es una ayuda pequeña porque realmente uno tiene que seguirse esforzando y trabajando. Te saca de un pequeño momento difícil porque tampoco solventa tanto las necesidades actuales", expresó.

Seguidamente la segunda madre beneficiaria que contó su experiencia también reside en el departamento Capital. Sin embargo vive en este municipio desde hace pocos meses ya que estuvo viviendo en La Rioja durante 3 años. En esta ocasión su marido es un becado doctoral que no pasa un buen momento, por lo que este dinero los ayuda bastante.

"Somos 4 en mi grupo familiar, con 2 menores de 5 años y 8 meses. Este año recién se me habilitó tras varios reclamos pero por fin ya llegó. Hace tres meses que pude percibirlo. Mi marido es becado doctoral que depende del CONICET que con esta situación de paritarias no ayuda. Yo estoy estudiando pero a la vez hago otras cosas por fuera pero con esto nos super ayudan", manifestó.

Finalmente esta sanjuanina contó que para lo que más utiliza el dinero es para alimentar al mayor de sus hijos, el de 5 años. Este pequeño crece rápidamente y su mamá necesita darle la comida más adecuada. Además una parte del dinero esta destinada a los pañales del menor de la familia.

"La verdad que me sirve bastante por el precio actual de los pañales, de la leche, los cereales y la escuela, que si bien también ayuda con el tema de los materiales y con una bolsa de alimentos, el de 5 años esta creciendo mucho así que hay que alimentarlo bien", sentenció.