INDEC: la inflación de agosto alcanzó el 2,5% y acumula un 51,4%

La inflación fue del 2,5% en agosto, y de esta manera en lo que va del año ya acumula un 51,4%, muy por encima de lo estimado por el Gobierno nacional, que era del 29% para todo el 2021. Los datos fueron aportados este martes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Igualmente la inflación del mes pasado fue la menor desde agosto del 2020.

Desde la entidad indicaron que las dos divisiones de mayor incremento en el mes fueron Educación (4,2%) y Salud (4,2%); en esta última incidió principalmente el alza en Gastos de prepagas y Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud. En tanto, el incremento en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,5%. Este incremento se debió al aumento de leche, huevos, cereales, café, té, yerba, cacao, azúcar, manteca, aceites y golosinas.

Si bien es cierto que los aumentos de precios vienen menguando desde el pico de marzo (+4,8%), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya trepó 32,3% en los primeros ocho meses del año. Asimismo, en términos interanuales registró un alza del 51,4%. Lo más destacado en agosto fue la desaceleración en alimentos y bebidas, debido fundamentalmente a una caída en el precio de las verduras en casi todas las regiones. Paralelamente, la estabilidad en el valor de la carne también contribuyó a que los alimentos apenas subieran 1,5% en el último mes.

Entre el resto de las divisiones, también se observaron desaceleraciones en bebidas alcohólicas y tabaco (2% vs. 3,1% en julio); vivienda y servicios básicos (1,1% vs. 2,9% en julio); y restaurantes y hoteles (2,9% vs. 4,8% en julio). También cayó el rubro comunicaciones con un -0,6%. La desaceleración del mes de agosto se debe a una caída de -3,8% en Electricidad, Gas, y Agua por la mencionada reducción de la tarifa de gas en algunas regiones

