La exportación minera aumentó 49,3% en Argentina en un año

Según informó la Secretaria de Minería de la Nación, las exportaciones registraron un aumento de julio de un 49,3% de aumento respecto del año pasado. En los siete primeros meses del 2021, el monto supera en un 24% en comparación con los primeros siete meses del año pasado, lo que representa una suma de 1.689,8 millones de dólares.

Las divisas generadas por la exportación “mostraron un incremento en todas sus comodities”, según informó la secretaria de Minería de la Nación. El ascenso inter anual de los envíos de oro fue de un 46,7%, mientras que la plata experimenta un aumento mayor incluso, de un 87% respecto del mes de julio del 2020.

Las exportaciones de litio y carbonato disminuyeron de US$ 14.119 la tonelada en julio último, frente a US$ 13.477 hace un año, aunque el mercado quedo relativamente estable por el aumento de precios de estos metales.

La secretaria resaltó la importancia relativa de la exportación para el rubro, San Juan se encuentra en entre las cuatro principales provincias exportadoras del país con un volumen de con US$ 398,7 millones, Catamarca, con envíos por US$ 66,1 millones, con US$ 204,5 millones, Santa Cruz, con US$ 869,9 millones.