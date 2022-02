Alberto Fernández confirmó un acuerdo con el FMI

En medio de las tenciones, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitió un mensaje en el que anunció que la Argentina 'ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional'. En este sentido, señaló que con este acuerdo la Argentina podrá ordenar el presente y construir el futuro, y apuntó, 'teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tenemos un camino que podemos recorrer'.

Este viernes se vencía el plazo del pago de la primera cuota de USD 731 millones, en este sentido, se espera que el ministro de Economía, Martín Guzmán, brinde más detalles del acuerdo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Alberto Fernández, destacó que este acuerdo no hará que el país llegue a un déficit 0 y dijo, 'este acuerdo no contempla restricciones que postergue nuestro desarrollo, no restringe, no limita, no condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020, no nos obliga a una reforma laboral'.

Señaló que el acuerdo prevé sostener la recuperación económica ya iniciada y señaló, 'prevé que no habrá caída en el gasto real y si un aumento de la obra pública del gobierno nacional'.

'Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro, y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento', añadió el primer mandatario en la Quinta Presidencial de Olivos.

Finalmente, destacó que el acuerdo será elevado al Congreso Nacional y pidió que lo apoyen.