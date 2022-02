Efecto lluvia: subió el precio de varios productos de la Feria de Capital

Debido a las tormentas que se registraron en la provincia de San Juan durante los últimos días, los precios de algunas hortalizas se dispararon en la Feria de Capital. Sumado a esto algunas frutas importadas sufrieron el mismo efecto debido a las restricciones en la frontera chilena.

Raúl Farías, uno de los puestero del Mercado Concentrador capitalino, detalló al móvil de Canal las modificaciones que hubo en los precios. Primeramente, la suba de precios afectó en su mayoría a la verdura producida en San Juan debido a las precipitaciones que se registraron durante las últimas jornadas.

"Después de la lluvia ha subido un poco más la verdura. Más o menos una acelga que costaba $80 sale $100, con la espinaca pasa igual. Con la remolacha que es de chacra también. Toda es verdura sanjuanina. Llueve y no se puede entrar al callejón a cosechar entones lo poquito que hay lo suben de precio", expresó.

Acerca de este fenómeno Farías explicó que una vez que se cumplan algunos días sin registrar tormentas, el precio de estos productos tiene a bajar. Para dar un ejemplo sobre este aspecto, el trabajador manifestó que el precio de los pimientos que provienen de otras provincias, ya han sufrido una baja considerable.

"Cuando pasa la lluvia ya hay más cantidad de verdura y tiende a bajar el precio. Ahora ha bajado el tomate, el platense o perita esta a $1400 o $1500 el cajón. Ha venido de afuera el cajón de pimiento que tiene 12 o 13 kilos esta a 1400 y estaba a 1900. Bajó porque ya hay cantidad", declaró.

Además de las consecuencias que generaron las inclemencias climáticas, Raúl reveló que hay otro conflicto que esta afectando al precio de venta. Se trata de los problemas que tienen para ingresar los camiones por la frontera con el país de Chile.

"Las bananas han subido porque están los camiones atascados en Chile. Estaban en $1300 se ha ido a $2400 un cajón de 20 kilos. El kiwi y la palta son chilenas. Eso esta complicado porque pasan poco, varios tienen la suba. Recién cuando se normalice esa situación va a bajar el precio", aseguró.

Finalmente Farías aseveró que seguramente a lo largo de todo este año 2022 se mantengan estas fluctuaciones. Si espera que durante todo este período los precios vayan variando por distintos motivos, entre ellos los fenómenos climáticos que puedan llegar a ocurrir.

"Los lunes siempre viene poca gente, los sábados siempre hay más. Se ha movido más que el año pasado, antes se cuidaba más la gente, ahora ya no se cuidan. La gente compra, antes no porque se cuidaban más, ahora esta todo normal. Este año va a estar de suba y baja. Llueve y te sube todo, si no llueve te baja. La papa estaba a $900 y ahora esta a $600 o $550. Van a ir variando mucho los precios", sentenció.