INDEC: los salarios aumentaron 3,9% por encima de la inflación en noviembre

El Índice de salarios total de noviembre aumentó 3,9% en comparación el mes anterior, según el último informe publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta forma, se ubicó por 1,4 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la inflación de ese mes, que fue de 2,5%.

Los salarios del sector Privado Registrado aceleraron su crecimiento hasta 4,5% mensual (vs 3,7% en octubre), mientras que los del sector Público se incrementaron 2,7% mensual (vs. 3,7%% en octubre). En tanto, los del sector Privado no registrado alcanzaron el 4,3% mensual (vs. 5,7% en octubre).

Desde el ministerio de Economía explicaron este incremento a partir de “varios aumentos correspondientes a cuotas paritarias”. Entre ellas, se destacaron los aumentos en los sindicatos de estaciones de servicio, plásticos, alimentación, comercio, madera y gastronómicos.

De esta forma, a un mes de finalizar el año, el Índice de salarios total acumula en los primeros once meses del año un aumento de 49,5%, por encima del incremento de los precios registrado en el mismo periodo (45,4%). Los salarios del sector Público lideran la suba (54,5%), seguidos por los del sector Privado Registrado (53,1%), ubicándose por detrás los del sector Privado no registrado (32,8%).

En forma interanual, el Índice de salarios total creció 52,2% interanual (vs. 51,2% interanual en octubre), por encima de la inflación interanual del mes (51,2%). Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 55,5% interanual, el del sector Público, 58,2% interanual y el del sector Privado no registrado, 34,4% interanual.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que, para este año “un gran desafío es que el salario le gane a la inflación”. "Hemos tenido un 2021 muy complicado en inflación a nivel internacional, por eso trabajamos en en un esquema de 1.300 productos de precios acordados, buscando dar una canasta de referencia para poder lograr una reducción de la inflación".