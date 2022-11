Dia de la Madre: las ventas caen 6,1% en San Juan

La edicion 2022 del Dia de las Madres viene con ventas bajas., de acuerdo cn un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la caida de san Juan fue de 6,1% en relacion al año anterior, en el país fue del 4,7%. El ticket promedio en San Juan fue de $6715.

"Las pymes sintieron la pérdida de poder adquisitivo de las familias, y también la selección de consumo hacia productos más económicos", expresaron en el informe.

En ciudad de San Juan la caída fue la mayor de la provincia 7.9% , a pesar de las fuertes promociones de los comerciantes e instituciones en Capital, los 2 días de paro fueron fundamentales para acentuar la caída de ventas en Capital , " no había gente ni en los cafés, esos días, se quedaron en sus departamentos y compraron ahí" comento el dueño de una tienda de la peatonal. " Recorrimos todo el Gran San Juan, Chimbas ,Rivadavia Rawson , Santa Lucia más o menos se mantuvieron , en Capital apesar de las muchas promociones, estás fueron descordinadas ( algunas no funcionaron ) , el paro afecto la venta , la gente se quedó a comprar en los departamentos , Capital nesecita urgente un plan comercial , comento Marcelo Vargas deegado de Came San Juan.

Para impulsar ventas, el 53% de los negocios lanzó algún tipo de promoción, mientras que el 36% de los comercios vendió igual a lo esperado, el 30% peor, el 21% mejor, el 8% mucho peor, y el 5% mucho mejor. El ticket de ventas promedio fue de $8.784, registrando una caída del 8,27% a valores constantes.

Así surge del relevamiento federal realizado por CAME entre el reciente 14 y 15 de octubre en 247 comercios del país, por un equipo de 35 encuestadores y 5 supervisores.

Análisis por rubro

De los 6 rubros relevados, 2 subieron en la comparación anual y 4 cayeron. Los que crecieron fueron Celulares, Equipos Periféricos y Accesorios, con un aumento anual de 6,9%, y Cosméticos y Perfumería (+3,1%). El resto bajaron.

1) Calzado. Las ventas cayeron 6,4% frente al Día de la Madre 2021, medidas a precios constantes. Sólo para el 30% de los negocios medidos la actividad fue mejor al año pasado, para el 40% en cambio, fue peor y otro 30% consideró que se mantuvo en los mismos niveles. En general los empresarios consideraron que el Día del Padre fue mejor al de la Madre, cuando suele ser a la inversa, y se explica por los precios y la falta de poder adquisitivo. El ticket promedio por compra en este ramo fue de $8.576.

“Hicimos descuentos para quienes llevaban más de dos productos, que funcionó, pero igual en la compra de regalos la gente elegía lo más económico”, dijo la propietaria de un local en Ciudad de Buenos Aires.

“Las ventas fueron muy bajas por la inflación, la gente compró un solo producto, para la madre, cuando el año pasado se llevaban para la suegra, la hija o la tía”, comentó el dueño de un negocio de venta de calzado en la ciudad de Formosa.

2) Cosméticos y perfumería. El sector tuvo una mejora del 3,1% frente a la temporada pasada. El 60% de las tiendas hizo alguna promoción, destacándose descuentos en efectivo, sorteo por redes, 2 x 1 en productos fuera de línea, o combos especiales. El ticket promedio por compra fue de $5.122.

“Hubo bastante movimiento, la venta fue buena, nos sorprendió porque esperábamos que fuera más tranquilo”, dijeron desde una pyme de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.

"Hubo más gente que el año pasado pero las ventas fueron de productos más económicos, nos mató el fin de semana extra largo”, relataron desde una perfumería de Rosario en la Provincia de Santa Fe.

3) Electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video. El expendio bajó un 2,7% frente al año pasado. El ticket promedio por operación fue de $17.433 y se ubicó como el más alto de la muestra.

“La venta este año empezó recién el viernes por la tarde, se vendió poco, pero creemos que en la semana posiblemente se continúen haciendo compras”, dijeron desde una pyme de la ciudad de La Rioja.

“Lo más movido fue la venta por redes, Mercado Libre e Instagram; la venta física fue floja”, observó el dueño de un comercio de San Martín en Provincia de Buenos Aires.

4) Equipos periféricos, accesorios y celulares. Con un ticket promedio de $9.522, las ventas subieron 6,9% frente a la misma celebración del 2021, a precios constantes. Hubo poca salida de dispositivos, y en la mayoría de los casos con promociones o cuotas. En cambio, se vendieron muy bien artículos como auriculares y fundas. Un factor que no favoreció en las tasas de variación, según las empresas consultadas, es el aumento de negocios de ese rubro, porque dividió las ventas entre más actores.

“Las mayores ventas nuestras son de artículos electrónicos de origen internacional, y hay desabastecimiento. Por eso vendimos menos de lo esperado”, dijeron desde la ciudad de Posadas, en Misiones.

“Vendimos menos que el año pasado, pero más de lo esperado”, concluyeron desde un negocio de la ciudad de Córdoba.

5) Indumentaria y accesorios. El sector registró una caída del 14,9% interanual, siempre a precios constantes, y el ticket promedió los $6.762. Desde las tiendas encuestadas adjudican los bajos niveles de actividad a los precios de la ropa, que subieron mucho en los últimos meses. Lo mismo ocurrió en lencería. En cambio, se vendieron bien accesorios, como cinturones, gorros, pañuelos. El clima fresco incidió positivamente, porque le permitió a los comercios vender stock que les había quedado de la temporada invernal.

“Hubo pocas ventas y mucha competencia ilegal que nos perjudicó”, dijo la dueña de un comercio de ropa de Lomas de Zamora, en Provincia de Buenos Aires.

“Vendimos bien porque pusimos los precios más bajos posibles y promociones buenas, así salvamos la fecha”, observaron desde un comercio de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos.

6) Librerías. Las ventas tuvieron un declive del 5,8% frente al Día de la Madre anterior y el ticket promedio por venta fue de $4.515. Para el 22,4% de los comercios relevados la fecha fue mejor de lo esperado, otro 54% las definió como igual y 24% peor. El interés por este tipo de regalos se mantiene firme, aunque este año la caída se vincula a que hubo compras para menos personas.

“Se vendieron bien las novelas y libros de empoderamiento de la mujer”, señalaron desde Ushuaia en Tierra de Fuego.

“La gente salió a comprar a última hora, casi todo se vendió el sábado desde el mediodía y esperamos vender por algunos días más una vez pasada la fecha”, expresó el dueño de una librería de Salta capital.