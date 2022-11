El gobierno confirma el lanzamiento de "Precios Justos", tras el dato de la inflación

El gobierno nacional confirmó el lanzamiento de 'Precios Justos' luego de que esta semana se conozca el dato de la inflación que fue del 6,2% en el mes de septiembre según el INDEC. Según expresó el ministro de Economía, Sergio Massa, es un programa "de largo plazo para que se sostenga en la góndola" que convivirá con Precios Cuidados.

La aplicación seria durante los próximos 90 días en los que una serie de productos no aumentarán los precios, esto deberá estar impreso en la etiqueta del envase. “Si no, lo que acordamos en una oficina con las empresas, después no se cumple en la góndola y aparecen las frustraciones”, planteó en diálogo exclusivo con IgnacioOrtelli por el programa "Si pasa, pasa" en radio Rivadavia AM 630.

Especificó que los productos de este convenio que el Gobierno alcanzó con los gremios y las empresas de consumo masivo “representan más de 65% de lo que usan los argentinos”. La idea de que la inflación llegue a los tres dígitos sobrevuela. Entre otras cosas, también habló de brindar mayor certeza a los empresarios sobre los programas de importación, la ampliación de la producción y créditos con mejores tasas.

Además, dijo que subirá el piso de ganancias a $330.000, y un plan a 30 cuotas para comprar televisores, aires acondicionados y celulares a baja tasa durante el mes del Mundial de Fútbol.