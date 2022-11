Sectores productivos con cautela ante el nuevo sistema de importaciones: “hay que ver cómo funciona”

Este lunes comenzó a regir SIRA, el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina, en reemplazo del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) que tantos dolores de cabeza trajo a los sectores productivos que se mostraron muy cautos a la hora de calificarlo. Todo se sintetiza en un “hay que ver cómo funciona”, de acuerdo a lo expresado desde la Cámara Minera (CM) y la Unión Industrial San Juan.

“Ya pasamos por la SIMI, hay que esperar que nivel de respuesta tiene y vemos”, dijo Mario Hernández a Diario 13 (CM). En este sentido agregó, “el tema es el bloque que hay para que salgan dólares, no es en si el sistema”.

“Todavía no se entiende bien que nosotros necesitamos insumos críticos para producir”, dijo y agregó, “nosotros somos superavitarios en el sentido que necesitamos importar poco para exportar mucho”. En ese aspecto puso el énfasis en el cianuro de sodio que no se produce en la Argentina.

Desde la Unión Industrial aseguraron que han aportado información para que se simplifique la importación de productos, insumos y repuestos. “Hasta que esto no comience a andar no vamos a saber en cosas se mejoró y en cuáles se complicó. ¡En la cancha se ven los pingos!”, dijo esta fuente a Canal 13.

En el sistema SIMI, el Banco Central dispuso un régimen de importaciones en un 10% por encima del nivel alcanzado el año anterior, pero, en virtud del cúmulo de reclamos se queda corto para satisfacer la demanda. A esto se le sumó el hecho de que algunas licencias automáticas, pasaron a ser no automáticas, lo que volvió engorroso el trámite.

“También prometieron que las Pymes iban a tener una solución más rápida, son las empresas que generalmente tiene menos stock de insumos y repuestos”, dijo y agregó, “de entrada sabemos que siguen con la misma problemática de no tener las divisas que se necesitan para importar”.

Finalmente, se expresaron en torno a los controles por la problemática de las subfacturaciones y las sobre facturaciones que provocan sangría de dólares en el Banco Central, “que hagan los controles que se tiene que hacer en las cosas que no son regulares, no nos parece mal, lo que no nos parece es que paguen justos por pecadores”.

Esperan abrir un canal de diálogo para que ninguna industria tenga que parar por falta de insumos y repuestos, “que esa industria tenga que parar por falta de insumos, lo que significaría a nivel laboral siendo que hay empresas que han adelantado vacaciones o mantenimiento”.