Dudan del impacto del Ahora 30 en el comercio local

Este lunes se realizó el lanzamiento del programa Ahora 30 para la compra de electrodomésticos de línea blanca, televisores, celulares y aires acondicionados. Pese a que podría representar un movimiento importante, en san Juan dudan que el impacto pueda llegar a los pequeños y medianos comerciantes.

“Esas ventas las hacen las grandes cadenas”, dijo Leonardo Borgogno, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan y agregó, “como comercio local o chico no genera grandes expectativas de venta, toda esa venta se va hacer por internet”.

Pese a que parte de los anuncios contempla la inscripción de comercios físicos, con la idea de que las ventas se generen en los negocios, y que a solicitud de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, debía contemplar a los comercios locales.

“Es muy poca la gente que localmente se va a ver beneficiada”, dijo y aclaró que pese a que hay otros productos que se pueden comprar con 30 cuotas, no hay muchos puestos genuinamente sanjuaninos que puedan atender la demanda de productos con esos valores.

“Ese plan está dirigido a lo que es el consumo masivo de heladeras, aires acondicionados, televisores y celulares. ¿Cuántos locales de la provincia venden ese tipo de productos, lo hablan a nivel nacional pero cuando se aplica a nivel local la realidad cambia?”, enfatizó el entrevistado.

“En el comercio local que se representa como lo que yo llamo ‘emprendedor comerciante’ no va a tener impacto porque no tenemos ese comerciante chico que tenga ese tipo de mercadería”, insistió y concluyó, “necesitas un monto bastante grande, no es lo mismo tener en stock 50 blusas que tener 50 aires acondicionados”.