Comer frutas y verduras, cada vez más caro: mirá los precios

Con el aumento constante de precios, comer frutas y verduras cada vez se vuelve más caro. En este marco, el móvil de Canal 13 salió a la calle a relevar los valores de estos alimentos pero no en las tradicionales ferias si no en los puestos que a diario se ven en la vía pública.

Así es como llegó a Avenida España y calle San Luis, donde conversó con Cintia, una mujer que hace 12 años se dedica a la venta de frutas y verduras. "Ha cambiado mucho la venta, ahora la gente compra para el día", dijo. Y destacó que "es cuestión de plata, de lo que uno puede llegar a comprar".

Cintia explicó que en los últimos días prácticamente todo subió de precio, a excepción de la papa y la cebolla. Y vinculó este hecho a las heladas tardías que sufrió la provincia, además del dólar.

Algunos de los valores de referencia fueron:

- Lechuga: $80, o 2 por $150. "Subió un poco el verdeo por el clima"; manifestó.

- Cabeza de ajo: $100

- Zapallo

* Inglés: $500, 1 kg.

* Anquito: $300 1 kg. "Bajó el consumo por lo caro que está", explicó.

- Sandía, "brasilera porque aún no salen las sanjuaninas": $180, 1 kg.

- Pimientos, 1 kg.

* Rojo: $800

* Verde: $500

- Palta: 1 kg. $2.500

- Berenjena $400

- Choclo: $120 cada uno

- Porotos y arvejas: $800, 1 kg.

- Bananas: $600, 1kg.

- Tomate: $250, 1 kg.

- Manzana: $480, 1 kg.

"Los precios suben por el dólar, el clima, uno ya no sabe qué explicación darle a la gente"; dijo Cintia. "Los sanjuaninos compran por unidad y hay productos que hasta que no bajan de precio no lo compran", agregó.