Hacienda ultima detalles del Presupuesto 2023 con mucha cautela

Este martes en Banda Ancha el Secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent señaló que prácticamente tienen definido el presupuesto local del 2023, a la cual definió como ‘equilibrado, responsable, prudente a la hora de hacer los cálculos de los gastos’.

El funcionario de la cartera de Hacienda explicó que el tener las pautas macro fiscales establecidas en el presupuesto nacional es que pueden estar ultimando detalles para el local. En ese sentido, indicó: ‘A esto lo hacemos cada año de la misma manera, independientemente de lo que después a nivel nacional se termine aprobando o no. Hacienda tiene estimaciones en base de recursos que llegaran en 2023 desde Nación, y lo que se va a recaudar la provincia’.

Torrent insistir en la prudencia y detalle con el que estan trabajando para mantener un presupuesto equilibrado. ‘Con una pauta inflacionaria del 60% que estableció Nación, pero que somos conscientes de que la mayoría de las veces esas pautas terminan no cumpliéndose y la inflación termina siendo mayor’, señaló el funcionario.

A la consulta de que esa definición pueda parecerse a un ajuste por parte del Ejecutivo local, Torrent señaló: ‘Nosotros tratamos de ser austeros, pero sobre todo en el gasto corriente, no en el gasto de capital que es lo que más genera actividad económica, que tiene que ver con la obra pública, con el empleo que genera, el apoyo al sector privado a través de distintas líneas, créditos, apoyos, subsidios, la construcción de viviendas. Todo eso no se toca. Todo eso es sagrado para lo que es la economía de San Juan. SI obviamente nosotros tenemos que ser prudentes a la hora de no hacer estimaciones que después a la hora de la verdad terminen no realizándose’, explicó.

Luego, el Secretario de Hacienda agregó: ‘Por eso es que nosotros trabajamos con lo estimado en los recursos nacionales, y con un estimado de los recursos provinciales, pero siempre siendo muy realistas, y no haciendo una sobreestimación a los efectos de no caer en la trampa de no poder pagar y cumplir con los compromisos que tiene el Estado’.

Preocupación en el Gobierno: aseguraron que los recursos crecen menos que la inflación

Con respecto a este 2022, Torrent aseguró que el Gobierno termina bien, con superávit fiscal. ‘Siempre estamos haciendo un control minucioso sobre el gasto corriente, considerando que la obra pública sigue en marcha, que el acuerdo salarial con la Administración Pública tuvo un impacto muy fuerte en el presupuesto, por lo que por eso tenemos que hacer esta revisión diaria del recurso’, explicó.

Torrent contó que si se hace una comparación de la recaudación de noviembre del año pasado hay un 79% más de recaudación en la actualidad. El problema es que, si se compara la inflación interanual al del mes pasado, que fue del 83% la provincia está 4 puntos por debajo de la inflación interanual.