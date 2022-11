La canasta básica por las nubes, aumentó un 9,5% en octubre

Este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló el índice de la canasta básica que aumentó un 9,5% en el mes de octubre, mientras que la canasta total alcanzó el 9$ por encima del mes anterior.

En concreto, una persona necesitó $20.099 para no se indigente y $ 45.223 para no ser pobre. Mientras que una familia de cuatro integrantes compuesta por r un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $ 62.106 para no ser indigente y $ 139.738 para no ser pobre.

La composición de cada hogar, en términos de adultos equivalentes, determina un valor de CBA específico para ese hogar. Surge de la multiplicación del costo de la CBA del adulto equivalente por la cantidad de adultos equivalentes que conforman el hogar.

Este dato se sustancia con el valor de la inflación lanzado hace unos días por la entidad, que fue del 6,3% en el más de octubre en relación al mes anterior. El acumulado en los primeros diez meses del 2023 fue del 76,6% mientras que el en relación a el mismo mes del 2021 llegó al 88%.

La división Comunicación (12,1%) fue la de mayor aumento en el mes –explicado principalmente por la suba de los servicios de telefonía e internet–, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,5%), sobre la que destacó el incremento de los servicios de electricidad y gas por la segmentación tarifaria.