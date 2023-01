López: "Cerramos el año equilibrado" 

Este miércoles se firmaron actas complementarias del convenio marco con Oficio Rentas, Oficio Recursos Humanos, Interoperabilidad entre el Registro General Inmobiliario y el Poder Ejecutivo, y la Adhesión del Poder Judicial al Sistema Integrado de Personas; para facilitar diversos trámites a la ciudadanía.

La actividad se realizó en la Corte de Justicia y fue la ministra de Hacienda y Finanzas, CP Marisa López, quien dio detalles al respecto al móvil de Canal 13. Pero además hizo un balance de cierre de año en materia económica de San Juan y habló de su futuro político.

Acerca de la actividad López dijo que "esto tiene que ver con algo que se llama integración e interoperabilidad de sistema fundamentalmente, de digitalización, de proceso, de ahorros en tiempos y también de despapelización; integrar los sistemas cuyos responsables de los datos son los que los originan, pero luego esos datos son utilizados por otros sistemas".

"En este caso han sido cuatro convenios particulares, en función del convenio marco que tenemos con el Poder Judicial siempre mirando con el ojo del ciudadano, lo que requiere el ciudadano, la agilidad que requiere, la trasparencia y la seguridad en la información", explicó. Además la ministra manifestó que ya está todo operativo.

Cierre de año, equilibrado

"Hemos avanzado en casi todos los objetivos que nos hemos planteado, algunos continúan para el año que viene. Toda esta transformación digital sigue en pie, nos quedan un montón de proyectos por concretar . Hemos logrado la aprobación de proyectos de parte de los legisladores de leyes muy importantes que tienen que ver con la modernización del Estado", dijo.

Finalmente la Ministra agregó que "todas las acciones que hacemos del ministerio de Hacienda tiene que ver con esta premisa: mantener el equilibrio. Cerramos el año equilibrado, no gastando más de este límite que es el recurso que tiene la provincia".

(Imagen archivo)

El futuro político de López

La funcionaria habló de cómo continuará trabajando en el 2023 o alguna candidatura. "Yo soy ministra de Hacienda por decisión del Gobernador, a quien le agradezco. Es un lugar que desempeño con muchísima pasión, soy ministra de Hacienda hasta el 10 de diciembre de 2023 o hasta que él decida. En ese mismo sentido, las decisiones que tome en un año electoral son específicas de él", dijo.

"Yo creo que él tiene la visión integral de equipo y de lo que necesitan todos los sanjuaninos. Formo parte del proyecto de Sergio Uñac desde hace muchos años y donde él crea que él me necesite o no me necesite ahí voy a estar, siempre al lado de él, trabajando por este equipo", expresó.