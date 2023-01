Bono para privados: pymes patean el pago para enero y creen que será en cuotas

A término del plazo (31 de diciembre) para pagar el bono por $24.000 para el sector privado dispuesto por el Gobierno nacional, la pequeña y mediana empresa argentina se encuentra con serias dificultades para poder pagarlo, incluso muchas no han podido pagar el aguinaldo. Canal 13 habló con el director de comercio de la Federación Económica de San Juan y delegado de CAME, Marcelo Vargas, quien dijo que en el sector aún esperan la reglamentación del decreto, por lo que es posible que se pague en el mes de enero y en cuotas.

“Las empresas chicas de 1 al 10 empleados no lo está pagando nadie y las empresas grandes pueden financiarse con eso, por que pagan y lo descuentan de ganancias y tienen más facilidad”, expresó el entrevistado.

En la jornada de ayer, Vargas participó de una reunión de la organización a nivel nacional, presidida por Alfredo González, con la ministra de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos y gente de la AFIP para avanzar en la negociación. Desde la CAME pidieron que este monto pueda ser absorbido por en caso de que pueda acordarse en los convenios colectivos de trabajo.

“La ministra expresó que la solicitud está prevista dentro del último párrafo del artículo citado”, dice un comunicado difundido por CAME. Sin embargo, para que esto ocurra debe ser aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri. La idea será llevada a la reunión paritaria que está prevista para mediados del próximo mes.

A sí mismo, el emisario sanjuanino puso el énfasis en la diferencia entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas que caracterizan a las economías del interior del país. “Todas estas cosas siempre son para empresas grandes, tenés que dar el aguinaldo del 9 al 31 y hay que pones 24.000 más. Es muy difícil y la mayoría de las empresas de San Juan son de 1, 2 o 3 empleados en el sector del comercio”, expresó.

Según comentó, en Santa Fe y Córdoba los negocios más chicos no lo han pagado, “hay incertidumbre”, dijo, ya que no cuentan con espalda para afrontarlo, “ni siquiera han pagado el aguinaldo, no han sido buenas las fiestas, este año está muy flojo”.