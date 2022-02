Lavagna: 'A veces los datos son malos pero es lo que arroja la realidad'

Este jueves se presentó el Censo Nacional 2022 en San Juan, con la presencia del director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Marco Lavagna. En tanto, el director hizo hincapié en el trabajo que realizan desde la institución: "Lo importante es poder mostrar datos que sabemos que duelen pero son importantes".

"Como INDEC lo que tenemos que hacer es justamente dar la información, no me corresponde a mí hacer los análisis, eso los dejo para otros", aclaró Lavagna en conferencia de prensa. En este sentido, explicó que "la inflación sí es uno de los puntos centrales que le preocupa a todo el mundo".

"Para el sistema estadístico es poder mostrar aunque duela, porque muchas veces no son los mejores datos, los datos que nos toca informar. Lo que no se mide no se puede corregir", enfatizó el director. Justamente este jueves el INDEC presentó su último informe de 2021 sobre los salarios de los argentinos.

Según el instituto, el índice de precios en el año fue de 50,9% y este jueves se reveló que los salarios cerraron con un 2,6% de aumento mensual, a lo que se le acumuló un 53,4% en el total. En cuanto al incremento de 2,6% en diciembre de 2021 respecto al mes anterior, se afirmó a partir de una suba en los salarios registrados de 1,9% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 5,8%.