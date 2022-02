San Juan se ubicó tercera en el podio de exportaciones mineras en 2021

En la jornada de este lunes la Secretaria de Minería de la Nación reveló los datos finales del 2021 en torno a la actividad que dejó a la provincia de San Juan en el tercer lugar en cuanto a la cantidad de divisas generadas.

Se trata de unos US$ 3.230,54 millones, una cifra que significa un incremento del 23,3% respecto al año anterior. Otro de los indicadores que tuvo una suba en relación a la actividad es el la creación de puestos laborales que se ubicó en el orden de los 31.323, en términos porcentuales 2,7 puntos por encima del 2020. El registro anual revela una suba, de diciembre a diciembre entre 2020 y 2021 de un 39,8%.

Entre el desempeño de los metales se destaca el monto del oro exportado que aumentó 43,9% y la plata 227,2% con respecto a diciembre 2020, mientras que las exportaciones de litio crecieron 202,3% con respecto al mismo mes del año previo, impulsadas por la demanda china.

Las principales provincias exportadoras de minerales fueron Catamarca (US$ 114,48 millones), Jujuy (US$ 361,68 millones), San Juan (US$ 845,51 millones) y Santa Cruz (US$ 1,616,99 millones). Las exportaciones que han mostrado importantes mejoras son la “Exploración y Financiación para el Litio” (+32,1%) y “Exploración y Financiación en Metalíferos” (+28,1%).